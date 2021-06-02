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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數午後初段跌近150點　京東物流曾創新高、阿里巴巴回吐2%（不斷更新）

股市 13:25 2021/06/02

分享：

港股市況不斷更新

港股今早低開53點，早段曾倒升，其後再度回落，恒生指數半日跌147點，報29320點，成交876億元。恒生科技指數跌0.9%，報8227點。京東物流 （02618） 升逾3%，曾創上市後新高；阿里巴巴 （09988） 回吐逾2%；吉利 （00175） 升逾6%；恒大物業 （06666） 跌11%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【大行報告】野村籲增持中資股因中國市場大得不能忽略　薦十隻股份（附名單）

即市走勢︰

【13：25】長江生命科技 （00775） 午後抽升25%，高見0.94元，成交2475萬元。

【13：21】贛鋒鋰業 （01772） 午後升逾3%，最新見118.5元日內高位。

【13：13】中國海洋發展 （08047） 跌逾兩成，低見0.1元，成交446.5萬元。

【13：02】中石油 （00857） 升3%，破頂高見3.37元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升近1%。

【13：00】港股午後初段跌近150點，報29319點；科指跌0.9%，報8230點。

【12：42】南岸 （00577） 午後短暫停牌，停牌前報0.053元無升跌。

【12：37】萬洲 （00288） 午後停牌，停牌前報6.93元，逆市升4.2%，成交2.1億元。

萬洲國際午後停牌待刊發內幕消息 停牌前漲逾4%

【12：37】吉利半日升逾6%　旗下電動車品牌「極氪（ZEEKR 」首款汽車年底付運

【12：00】恒生指數半日跌147點，報29320點，成交876億元。恒生科技指數跌0.9%，報8227點。京東物流 （02618） 升逾3%，曾創上市後新高；阿里巴巴 （09988） 回吐逾2%；吉利 （00175） 升逾6%；恒大物業 （06666） 跌11%。

【11：42】中石油 （00857） 升幅擴大至2.8%，破頂高見3.35元。

【11：41】「小米618」開門紅　首日零售金額錄40億

【11：40】比亞迪電子 （00285） 最新跌近半成，低見50.4元。

【11：31】大市跌幅擴大至近200點，報29277點，跌190點；科指跌1%，報8220點。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.7%；深證跌1.1%；創業板指跌1.6%。

【11：18】富一國際 （01470） 乾升五成，高見0.147元，僅涉6宗成交或近1.1萬元。

【11：10】微創醫療機器人擬本月申請香港上市 高瓴資本持股逾8%

【11：06】本地股部分向好，其中希慎 （00014） 升逾1%，高見31.5元。

【香港零售】大摩四大原因看好希慎前景　升目標價至36元

【11：04】ATMXJ中，僅京東 （09618） 逆市升逾1%，阿里巴巴 （09988） 回吐2%；騰訊 （00700） 轉跌近0.1%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.3%。

【11：01】萬洲 （00288） 逆市升逾2%，高見6.86元。

【10：55】大市跌幅擴大至約140點，報29327點；科指跌0.8%，報8235點。

【10：55】東軟熙康遞交上市申請　集資最多31億元

【10：49】騰訊 （00700） 最新升幅全消，報628元無升跌。

【10：40】恒指最新跌約60點，報29406點；科指跌0.2%，報8285點。

【10：40】時代天使明日招股　集資約23億、估值高達450億

【10：35】京東物流 （02618） 升逾4%，高見48.15元創上市後新高。

【半新股】京東物流獲快速納入恒生綜合指數、成潛在北水買貨名單　股價創新高

【10：30】吉利 （00175） 升幅進一步擴大至近9%，高見22元。

【10：22】手機孖寶輪流炒，瑞聲 （02018） 升4%，高見49.2元；舜宇 （02382） 升0.4%，高見210.4元。

【10：20】除吉利 （00175） 外，其他車股亦上揚，比亞迪 （01211） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【10：17】吉利 （00175） 升幅擴大至近7%，高見21.6元，成交10.4億元。

【10：09】泡泡瑪特 （09992） 連升三日，股價今早逆市升近4%，高見74.9元，市值重上1000億元。

【10：08】中遠海控 （01919） 逆市升5%，高見17.06元。

【10：04】大市再度轉跌約70點。

【10：03】美團 （03690） 最新回吐2%，低見304元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；小米 （01810） 升0.3%。

【09：58】中國資源交通 （00269） 溢價10倍發近15億新股抵債，股價升逾四成，高見0.03元，成交476萬元。

【09：58】港交所 （00388） 升逾1%，高見494.8元，上試收復500元水平。

【09：55】擬折讓近61%四供一的允升國際 （01315） ，股價跌逾兩成，破底低見0.039元，成交34萬元。

【09：53】港股早段曾跌逾百點，低見29352點，最新轉升約5點，報29473點。科指升0.04%，報8308點。

【09：53】金融股向下，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別跌1%。

【09：49】油價觸15個月高位，中石油 （00857） 升逾1%，破頂高見3.34元；中海油 （00883） 升1%，高見8.87元；中石化 （00386） 升近2%，高見4.32元。

OPEC+維持7月增產決定不變　國際油價上升　中石油破頂

【09：48】微創醫療 （00853） 擬發行7億美元5年期零息可換股債券，股價跌5%，低見64.85元。

【配股潮】微創醫療發54億元零息可轉債　股價跌逾5%

【09：45】吉利 （00175） 逆市升近半成，高見21.3元；百度 （09888） 升0.6%。吉利母企與百度合資成立的集度汽車首款車型有望明年面世。另外，中金恢復吉利跑贏大市評級，目標價13.7元。

【智能汽車】百度吉利合資「集度汽車」首款車型明年亮相 定價20萬以上

【09：43】紫荊文化、信德落實收購　鳳凰衛視升逾半成

【09：29】壹傳媒 （00282） 早段升近九成，高見0.4元。壹傳媒公布國安處禁黎智英行使投票權，惟料不礙公司營運。

【壹傳媒】黎智英被禁行使投票權　壹傳媒股價曾飈升一倍

【09：28】中生製藥 （01177） 高開1.7%，開報8.78元。中生製藥有份投資的中國科興疫苗獲世界衛生組織（WHO）列入「緊急使用清單」。

【科興疫苗】科興疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」　建議18歲以上接種

【09：22】恒生指數開報29414點，跌53點。恒生科技指數升0.4%，報8338點。騰訊 （00700） 升近1%；快手科技 （01024） 續升逾2%；恒大物業 （06666） 跌逾12%。

【配股潮】恒大物業禁售期屆滿即被股東折讓12%配股　套現逾26億

【09：13】期指開報29312點，跌38點或0.1%。

【09：09】6月2日上午，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方認為中美經濟關係十分重要。

【09：00】恒指黑期跌61點，報29443點。道指期貨升32點，報34582點。

【08：55】金山軟件每手改為200股　入場費由逾5萬降至1萬

【08：40】允升國際擬折讓近61%四供一　淨籌最多2850萬

【07：45】港股ADR收報29388點，跌80點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.12元，跌0.63元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報630.14元，升2.14元或0.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國製造業數據勝預期，加上油價急漲帶動石油股大升，道指一度飆逾300點，收市升45點，報34575點。標指曾升0.71%，收市倒跌2點，報4202點。納指收市微跌12點，報13736點。

【開市9點半】科技股回勇　科指被動資金按月增近三成；恒大物業禁售期屆滿　即被股東配股減持

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 金山軟件（03888） ADR 港股ADR 期貨 恒生指數 滙豐控股（00005）

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