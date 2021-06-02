【港股市況】恒生指數低開53點　騰訊升近1%、快手續彈逾2%（不斷更新）

下一篇文章
【科興疫苗】科興疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」 建議18歲以上接種、中生製藥升逾1%
美股個別發展，道指升45點，港股今早低開約50點。恒生指數開報29414點，跌53點。恒生科技指數升0.4%，報8338點。騰訊 （00700） 升近1%；快手科技 （01024） 續升逾2%；恒大物業 （06666） 跌逾12%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
即市走勢︰
【09：29】壹傳媒 （00282） 早段廿近九成，高見0.4元。壹傳媒公布國安處禁黎智英行使投票權，惟料不礙公司營運。
【09：28】中生製藥 （01177） 高開1.7%，開報8.78元。中生製藥有份投資的中國科興疫苗獲世界衛生組織（WHO）列入「緊急使用清單」。
【科興疫苗】科興疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」 建議18歲以上接種
【09：22】恒生指數開報29414點，跌53點。恒生科技指數升0.4%，報8338點。騰訊 （00700） 升近1%；快手科技 （01024） 續升逾2%；恒大物業 （06666） 跌逾12%。
【配股潮】恒大物業禁售期屆滿即被股東折讓12%配股 套現逾26億
【09：13】期指開報29312點，跌38點或0.1%。
【09：09】6月2日上午，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方認為中美經濟關係十分重要。
【09：00】恒指黑期跌61點，報29443點。道指期貨升32點，報34582點。
【08：55】金山軟件每手改為200股 入場費由逾5萬降至1萬
【08：40】允升國際擬折讓近61%四供一 淨籌最多2850萬
【07：45】港股ADR收報29388點，跌80點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.12元，跌0.63元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報630.14元，升2.14元或0.3%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國製造業數據勝預期，加上油價急漲帶動石油股大升，道指一度飆逾300點，收市升45點，報34575點。標指曾升0.71%，收市倒跌2點，報4202點。納指收市微跌12點，報13736點。
【開市9點半】科技股回勇 科指被動資金按月增近三成；恒大物業禁售期屆滿 即被股東配股減持
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩