【恒指夜期+ADR+北水】滙豐ADR回升　百度美股乏力　北水吸資7億（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股三大指數微升，道指、標指、納指齊升0.1%，金價升0.5%，油價升1.5%，債息回軟至1.6厘以下，美滙指數於90水平反覆，夜期收市升38點，收報29182點。教育中概股又急跌，普遍跌4%至5%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.80 +1.3% 百度美股 191.96 -2.2% 騰訊ADR 630.17 +0.3% 阿里巴巴美股 213.04 -0.6% 網易美股 179.16 -1.8%

港股回吐，北水今日吸資力度亦大縮至6.8億元，吉利 （00175） 獲最多淨流入，錄約3.2億元，其次為微創醫療 （00853） 及美團 （03690） ，分別有1.9億及1.4億元淨買盤。至於淨流出，中移動 （00941） 遭淨沽2.8億元。恒指夜期早段升。

港股低開53點後曾倒升，其後再度回落，恒生指數半日跌147點，午後跌幅擴大至逾200點，恒生指數收報29297點，跌170點，成交1502億元。恒生科技指數跌0.9%，報8235點。吉利 （00175） 升近6%；中石油 （00857） 升逾3%破頂；壹傳媒 （00282） 升逾六成；恒大物業 （06666） 跌逾12%。

北水資金流向：

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【大行報告】野村籲增持中資股因中國市場大得不能忽略 薦十隻股份（附名單）

【新股IPO】時代天使6699周四招股 一手入場費高達3.5萬元

即市走勢︰

【03：00】夜期收市升38點，收報29182點

【22：00】夜期升38點

【19：22】【富時季檢】小米重新納入富時中國50指數 吉利恒大遭剔除

【17：59】恒指夜期升26點，報29170點，低水128點。

【16：19】內地零售集團KK館擬來港上市 集資約39億元

【16：19】煤氣料本周公佈疫苗優惠方案 首季售氣量按年跌1.8%

【16：10】恒生指數收報29297點，跌170點，成交1502億元。恒生科技指數跌0.9%，報8235點。吉利 （00175） 升近6%；中石油 （00857） 升逾3%破頂；壹傳媒 （00282） 升逾六成；恒大物業 （06666） 跌逾12%。

【16：00】恒生指數U盤前跌222點，報29245點。

【15：50】58速運擬最快下季遞交上市 早年與GoGoVan合併、估值高達116億元

【15：43】今早創新高的京東物流 （02618） ，最新轉跌1.7%，低見45元。

【15：34】「天貓618」首小時逾1700品牌成交額超越去年同期全日 會員計劃消費額增221%

【15：32】京東物流 （02618） 今早高見48.15元創上市新高後，尾市轉跌0.1%。

【15：30】港股尾市跌近250點，報29220點。科指跌1.1%，報8216點。

【15：22】壹傳媒 （00282） 升逾五成，報0.33元。

【15：20】微創醫療 （00853） 跌逾8%，低見64.15元。

【15：03】上證全日跌0.8%，深證跌1.2%；創業板指跌1.7%。

【14：52】贛鋒鋰業 （01772） 升幅擴大至逾4%，高見120元。

【14：45】中遠海控 （01919） 倒跌近3%，低見15.74元。

【14：41】壹傳媒 （00282） 午後升近五成，報0.315元，成交5777萬元。

【14：26】大市最新跌200點，恒指報29262點，跌205點。科指跌1%，報8220點。

【14：15】中石油 （00857） 升3.7%，破頂報3.37元，試升穿今早高位。

【14：14】四環醫藥 （00460） 跌逾8%，低見3.39元。四環醫藥公布，將於中國地區獨家代理引進韓國東方醫療株式會社旗下的愛拉絲提面部埋植線和私密用線兩類產品。

【13：53】大市午後跌約150點，於29300點水平。

【13：33】「京東618」開門紅 首日39品牌下單金額過億、4800品牌增幅超5倍

【13：25】長江生命科技 （00775） 午後抽升25%，高見0.94元，成交2475萬元。

【異動股】長江生命科技午後急飈逾兩成半

【13：21】贛鋒鋰業 （01772） 午後升逾3%，最新見118.5元日內高位。

【13：13】中國海洋發展 （08047） 跌逾兩成，低見0.1元，成交446.5萬元。

【13：02】中石油 （00857） 升3%，破頂高見3.37元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升近1%。

【13：00】港股午後初段跌近150點，報29319點；科指跌0.9%，報8230點。

【12：42】南岸 （00577） 午後短暫停牌，停牌前報0.053元無升跌。

【12：37】萬洲 （00288） 午後停牌，停牌前報6.93元，逆市升4.2%，成交2.1億元。

萬洲國際午後停牌待刊發內幕消息 停牌前漲逾4%

【12：37】吉利半日升逾6% 旗下電動車品牌「極氪（ZEEKR 」首款汽車年底付運

【12：00】恒生指數半日跌147點，報29320點，成交876億元。恒生科技指數跌0.9%，報8227點。京東物流 （02618） 升逾3%，曾創上市後新高；阿里巴巴 （09988） 回吐逾2%；吉利 （00175） 升逾6%；恒大物業 （06666） 跌11%。

【11：42】中石油 （00857） 升幅擴大至2.8%，破頂高見3.35元。

【11：41】「小米618」開門紅 首日零售金額錄40億

【11：40】比亞迪電子 （00285） 最新跌近半成，低見50.4元。

【11：31】大市跌幅擴大至近200點，報29277點，跌190點；科指跌1%，報8220點。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.7%；深證跌1.1%；創業板指跌1.6%。

【11：18】富一國際 （01470） 乾升五成，高見0.147元，僅涉6宗成交或近1.1萬元。

【11：10】微創醫療機器人擬本月申請香港上市 高瓴資本持股逾8%

【11：06】本地股部分向好，其中希慎 （00014） 升逾1%，高見31.5元。

【香港零售】大摩四大原因看好希慎前景 升目標價至36元

【11：04】ATMXJ中，僅京東 （09618） 逆市升逾1%，阿里巴巴 （09988） 回吐2%；騰訊 （00700） 轉跌近0.1%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.3%。

【11：01】萬洲 （00288） 逆市升逾2%，高見6.86元。

【10：55】大市跌幅擴大至約140點，報29327點；科指跌0.8%，報8235點。

【10：55】東軟熙康遞交上市申請 集資最多31億元

【10：49】騰訊 （00700） 最新升幅全消，報628元無升跌。

【10：40】恒指最新跌約60點，報29406點；科指跌0.2%，報8285點。

【10：40】時代天使明日招股 集資約23億、估值高達450億

【10：35】京東物流 （02618） 升逾4%，高見48.15元創上市後新高。

【半新股】京東物流獲快速納入恒生綜合指數、成潛在北水買貨名單 股價創新高

【10：30】吉利 （00175） 升幅進一步擴大至近9%，高見22元。

【10：22】手機孖寶輪流炒，瑞聲 （02018） 升4%，高見49.2元；舜宇 （02382） 升0.4%，高見210.4元。

【10：20】除吉利 （00175） 外，其他車股亦上揚，比亞迪 （01211） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【10：17】吉利 （00175） 升幅擴大至近7%，高見21.6元，成交10.4億元。

【10：09】泡泡瑪特 （09992） 連升三日，股價今早逆市升近4%，高見74.9元，市值重上1000億元。

【10：08】中遠海控 （01919） 逆市升5%，高見17.06元。

【10：04】大市再度轉跌約70點。

【10：03】美團 （03690） 最新回吐2%，低見304元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；小米 （01810） 升0.3%。

【09：58】中國資源交通 （00269） 溢價10倍發近15億新股抵債，股價升逾四成，高見0.03元，成交476萬元。

【09：58】港交所 （00388） 升逾1%，高見494.8元，上試收復500元水平。

【09：55】擬折讓近61%四供一的允升國際 （01315） ，股價跌逾兩成，破底低見0.039元，成交34萬元。

【09：53】港股早段曾跌逾百點，低見29352點，最新轉升約5點，報29473點。科指升0.04%，報8308點。

【09：53】金融股向下，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別跌1%。

【09：49】油價觸15個月高位，中石油 （00857） 升逾1%，破頂高見3.34元；中海油 （00883） 升1%，高見8.87元；中石化 （00386） 升近2%，高見4.32元。

OPEC+維持7月增產決定不變 國際油價上升 中石油破頂

【09：48】微創醫療 （00853） 擬發行7億美元5年期零息可換股債券，股價跌5%，低見64.85元。

【配股潮】微創醫療發54億元零息可轉債 股價跌逾5%

【09：45】吉利 （00175） 逆市升近半成，高見21.3元；百度 （09888） 升0.6%。吉利母企與百度合資成立的集度汽車首款車型有望明年面世。另外，中金恢復吉利跑贏大市評級，目標價13.7元。

【智能汽車】百度吉利合資「集度汽車」首款車型明年亮相 定價20萬以上

【09：43】紫荊文化、信德落實收購 鳳凰衛視升逾半成

【09：29】壹傳媒 （00282） 早段升近九成，高見0.4元。壹傳媒公布國安處禁黎智英行使投票權，惟料不礙公司營運。

【壹傳媒】黎智英被禁行使投票權 壹傳媒股價曾飈升一倍

【09：28】中生製藥 （01177） 高開1.7%，開報8.78元。中生製藥有份投資的中國科興疫苗獲世界衛生組織（WHO）列入「緊急使用清單」。

【科興疫苗】科興疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」 建議18歲以上接種

【09：22】恒生指數開報29414點，跌53點。恒生科技指數升0.4%，報8338點。騰訊 （00700） 升近1%；快手科技 （01024） 續升逾2%；恒大物業 （06666） 跌逾12%。

【配股潮】恒大物業禁售期屆滿即被股東折讓12%配股 套現逾26億

【09：13】期指開報29312點，跌38點或0.1%。

【09：09】6月2日上午，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方認為中美經濟關係十分重要。

【09：00】恒指黑期跌61點，報29443點。道指期貨升32點，報34582點。

【08：55】金山軟件每手改為200股 入場費由逾5萬降至1萬

【08：40】允升國際擬折讓近61%四供一 淨籌最多2850萬

【07：45】港股ADR收報29388點，跌80點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.12元，跌0.63元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報630.14元，升2.14元或0.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國製造業數據勝預期，加上油價急漲帶動石油股大升，道指一度飆逾300點，收市升45點，報34575點。標指曾升0.71%，收市倒跌2點，報4202點。納指收市微跌12點，報13736點。

【開市9點半】科技股回勇 科指被動資金按月增近三成；恒大物業禁售期屆滿 即被股東配股減持

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責任編輯︰梁浩碩