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【Tesla】SEC據報指特斯拉未能監督馬斯克的Twitterl帖文

股市 08:32 2021/06/02

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【Tesla】SEC據報指特斯拉未能監督馬斯克的Twitterl帖文

美國證券交易委員會（SEC）據報去年曾告訴特斯拉Tesla（美︰TSLA），指公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）使用Twitter時兩次違反法庭頒令，推文事前未有經公司律師批准。Tesla股價跌0.2%，收報623.9美元，盤後續軟跌0.4%，報621.7美元。

《華爾街日報》報道指，SEC於2019及2020年發給Tesla的信函中，指馬斯克於Tesla太陽能電池板的產量預測，及Tesla股價似乎太高的推文，並沒有預先經公司律師批准，指馬斯克多次涉嫌違反協議，而Tesla未能履行監督職責。

2018年，馬斯克曾於Twitter發文聲稱考慮以每股420美元將Tesla私有化，並且資金已經到位，消息刺激Tesla股價大升。SEC隨後對馬斯克提出證券欺詐指控，雙方其後和解，馬斯克繳納2000萬美元罰款，並同意在社交媒體發表公開聲明先經公司律師審批。

【芯片荒】Tesla據報提前付款購買芯片　並考慮收購工廠解決短缺問題

【Bitcoin】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用　比特幣一度彈至近40000美元

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla Twitter

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