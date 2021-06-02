【美股收市】製造業數據佳+油價急漲 道指升45點 標指納指軟

美國製造業數據勝預期，油價急漲帶動石油股大升，道指一度飆逾300點，惟尾市升幅明顯收窄 ; 10年債息反彈，標指納指倒跌。

道指收市漲45點，報34575點。標指曾升0.71%，收市倒跌2點，報4202點。納指收市微跌12點，報13736點。歐股創新高，Stoxx 600收市升0.75%，報450點，原材料股抽高2.85%。

布蘭特期油衝破70關，石油股埃克森美孚及雪佛龍股價分別升3.5%和2.7%。航空交通持續恢復帶挈飛機需求，波音公司獲券商Cowen調高目標價和投資評級，股價急漲3.2%。

散戶繼續追捧戲院股AMC（美：AMC），借配股集資2.3億美元炒高，憧憬影院收購機會，AMC漲22.6%。

美國5月ISM製造業指數加速擴張，錄得61.2，高於市場預期的60.9，前值為60.7。另外，美國4月營建支出按月升0.2%，低於市場預期的升0.5%，前值為升0.2%。

全球石油需求明顯上升，石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)維持原定逐步收縮減產規模的計劃，紐約期油高見68.87美元，創2018年以來新高 ; 收市升2.1%，報67.72美元。布蘭特期油彈0.9%，收報70.25美元。

聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，美國經濟出現十分明顯的改善，逐步邁向局方的雙重目標，但距離完全消除疫情衝擊，以及開展縮減量寬措施的討論，仍有一段較遠路途。她認為，通脹只是短暫反彈，儲局不宜撤回量寬措施，應耐心等待經濟完全復甦。

另一方面，經濟合作暨發展組織(OECD)秘書長科曼(Mathias Cormann)表示，根據部長級會議的討論進展情況，有信心由美國提倡的全球最低企業稅率最終可以成事。

美國製造業數據優於預期，美元先跌後升0.35%，報89.82。金價曾升至1916美元，及後倒跌，尾段報1898.7美元，跌0.44%。

責任編輯：柯志宏