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高盛：2024年前　不必太擔心美股市場高估值

股市 02:03 2021/06/02

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投行高盛認為在2024年前，不必太擔心美股市場高估值。（法新社資料圖片）

高盛表示，2021年美國股市強勁開局，再次引發了人們對天價估值的擔憂，該公司經濟研究分析師在上周的一份說明中說，低利率、勞動力市場改善和尚未大幅上升的通脹，意味目前的股票估值似乎是合理的。

「我們發現，異常低的債券收益率、低通脹和迅速改善的勞動力市場，是應該與異常高的估值相關的條件」上周的說明如此說。

最近數個月，股市在很大程度上一直在橫行整固，盡管井噴式的公司財報中盈利增長，導致公司和分析師提高盈利預測。這導致了盈利倍數的壓縮，大多沒有傷害到投資者，這種模式可能會繼續下去。

高盛指出：「正如我們的策略師在各主要領域提出的那樣，底綫是估值可能會壓縮，隨著市場從「希望」階段轉向「增長」階段，未來價格上漲的更多負擔將落在增長的收益上。」

然而，該公司表示，考慮到宏觀經濟狀況，這一過程沒有必要建立在將估值一直降到歷史平均水平之上。

高盛補充說，這些預測意味著，宏觀條件仍應支持遠高於正常水平的估值水平。

分析師創建一個簡單模型，該模型顯示，根據這些宏觀變數的預測路徑，標普500指數在較長時間內應該會上漲。該模型的預測與該公司策略師David Kostin的官方預測是分開的，David Kostin目前預測標普500指數，將在今年年底升至4300點。

該模型顯示，標普500指數在2022年3月前將會停留在4200點附近，然後在2023年3月前上升到大約4450至4500點，然後在2024年3月前上升到4600至4700點，顯示投資者在未來幾年可以獲得健康的收益，盡管按照歷史標準估值似乎很高。

但是，分析師也在該報告中表示，經濟狀況的變化，包括長期通脹預期的上升，可能會推動這些預測的下降。

【美股分析】高盛指美股估值合理 惟目前已屆明年目標價

【美股焦點】大摩指美國電動車激勵政策或超預期　料Tesla、通用汽車最受惠　重申Tesla「買入」評級　

編輯：李勝君

 

高盛（Goldman Sachs，美：GS） 經濟狀況 債券 美股 標準普爾500指數 美國 通脹

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【儲局理事】布雷納德：美經濟與儲局目標仍有距離　

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