聯儲局副主席夸爾斯：仍預計美國通脹上漲僅暫時

▲ 聯儲局副主席夸爾斯仍預計，近期美國通脹上漲是暫時的。

美國聯儲局負責銀行監管的副主席夸爾斯（Randal Quarles）重申，近期通脹的上漲將是暫時的，盡管聯儲局衡量物價上漲速度的首選指標，在4月份躍升至3.1%，遠高於儲局2%的目標。

夸爾斯在接受採訪時表示：「單個月份的高通脹數據，並不一定會導致持久的高通脹。」他指出，如果美國持續性地存在高通脹，聯儲局有應對的工具；美國在實現充分就業方面還有很長的路要走。

夸爾斯稱，在2007年至2009年經濟衰退後出現類似的通脹上升之後，「我們在通脹低於聯儲局目標水平的時間度過了十年……從這樣的事件中走出來，供應鏈解鎖的速度不同，經濟中各部門開始運轉的速度也各不相同。你會看到通脹壓力……但人們會認為它是暫時的。」

夸爾斯還表示，金融體系面臨的風險較為溫和，壓力測試顯示出銀行系統非常具有韌性。

另方面，夸爾斯的聯儲局副主席任期將於10月13日結束，但他保留繼續擔任理事的可能性。這將減少拜登政府任命聯儲局新理事的名額。

「正如你所知，我作為美聯儲理事的任期將持續到2032年。」夸爾斯周二受訪時表示。「我們這裏有個傳統，即使你不再擔任聯儲局主席或副主席，你也會做滿在聯儲局理事會的任期。」

【美國通脹】美國4月核心PCE按年增3.1% 升幅創29年高

美通脹屬暫時性 耶倫料情況將持續至年底

【美國通脹】富達國際：大規模財政刺激將提振未來數年通脹

編輯：李勝君