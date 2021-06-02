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OPEC+維持7月增產決定不變　紐期期油曾飈3.8%

股市 01:08 2021/06/02

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石油出口國組織與盟友(合稱為OPEC+)開會後決定，維持7月增產決定不變。（法新社資料圖片）

國際油價周二反彈，美國市場原油期貨攀升至逾兩年半以來最高，此前石油輸出國組織及其盟友(合稱為OPEC+)開會後決定，維持目前的計劃，即在7月前逐步增加石油產量。

本港時間凌晨零時40分，紐約期油漲逾2%，報67.68美元，即市曾漲3.8%至68.87美元；倫敦布蘭特期油暫升逾1%，報70.13美元，即市最高曾升2.9%，高見71.34美元。

OPEC+委員會對市場的評估顯示，疫情期間積累的過剩石油存量已幾乎消耗殆盡，庫存將在今年下半年急速下滑。

根據原定計劃，OPEC+將於7月每日增產84.1萬桶，與5月及6月相同，其後產量維持不變直至明年4月。

OPEC+強調需要繼續協商，並密切關注市場基本面，並維持每月一次OPEC+會議，直到2020年4月的原始協議結束，該協議的有效期至2022年4月30日。

OPEC+在會議結束後發布的新聞稿中說，恢復原油產量的速度將根據市場條件決定。

沙地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Abdulaziz bin Salman)表示，他看到美國和中國的需求明顯改善，並且疫苗接種步伐已經加快，全球已完成約18億劑疫苗接種，相信會推動全球石油市場的進一步再平衡，但對於供應是否增加，他保持觀望態度。

油組總幹事巴金多(Mohammad Barkindo)指出，不可忽視變種新冠病毒對經濟復甦構成的威脅。

【大行點睇】高盛料下半年油價升至每桶80美元 看好上游油企

編輯：李勝君

 

美股 石油輸出國組織 期貨 石油 疫情 疫苗 布蘭特期油 紐約期油

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