OPEC+維持7月增產決定不變　布油逼71美元　中石油破頂

▲ 石油出口國組織與盟友(合稱為OPEC+)開會後決定，維持7月增產決定不變。（法新社資料圖片）

國際油價周二反彈，美國市場原油期貨攀升至逾兩年半以來最高，此前石油輸出國組織及其盟友（合稱為OPEC+）開會後決定，維持目前的計劃，即在7月前逐步增加石油產量。國際油價上升，布蘭特期油撲71美元。

截至本港時間下午5時，布蘭特8月期油每桶報70.75美元，升0.7%；紐約7月期油報68.13美元，升0.6%。

中石油 （00857） 今日破頂，盤中高見3.37元，收市報3.36元，升3.4%；中石化 （00386） 收升0.9%，報4.26元，盤中高見4.32元；中海油 （00883） 升0.8%，收報8.78元。

OPEC+委員會對市場的評估顯示，疫情期間積累的過剩石油存量已幾乎消耗殆盡，庫存將在今年下半年急速下滑。

根據原定計劃，OPEC+將於7月每日增產84.1萬桶，與5月及6月相同，其後產量維持不變直至明年4月。

OPEC+強調需要繼續協商，並密切關注市場基本面，並維持每月一次OPEC+會議，直到2020年4月的原始協議結束，該協議的有效期至2022年4月30日。

OPEC+在會議結束後發布的新聞稿中說，恢復原油產量的速度將根據市場條件決定。

沙地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）表示，他看到美國和中國的需求明顯改善，並且疫苗接種步伐已經加快，全球已完成約18億劑疫苗接種，相信會推動全球石油市場的進一步再平衡，但對於供應是否增加，他保持觀望態度。

油組總幹事巴金多（Mohammad Barkindo）指出，不可忽視變種新冠病毒對經濟復甦構成的威脅。

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編輯：李勝君