【開市9點半】科技股回勇　科指被動資金按月增近三成；恒大物業禁售期屆滿　即被股東配股減持

（1）科技股領大市反彈，隨內地首批恒生科技ETF陸續上市，資金加速泊入本港科技股。據恒指公司截至5月底數據，追蹤恒生科指的被動資金按月升近27%，規模增至近300億港元。截至昨日，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及阿里 （09988） 由5月低位已累彈11%、30%及9%。分析指，自2月中後跌浪，科技股估值正吸引中長期資金配置。

即睇開市9點半重點：

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【港版納指】科指被動資金按月增近三成 資金加速泊入科技股

（2）銷售文件顯示，恒大物業 （06666） 股東以每股配售價9.8元，即昨收市價11.18元折讓12.3%，配售2.7億股，套現約26.46億元。

【配股潮】恒大物業禁售期屆滿即被股東折讓12%配股 套現逾26億

（3）藥監局與阿里巴巴 、京東 （09618） 、騰訊等藥品網絡銷售第三方平台座談。

【內地監管】藥監局與阿里巴巴、京東、騰訊等藥品網絡銷售第三方平台座談 促嚴格落實平台主體責任

（4）內地監管停不了，15家校外培訓機構被重罰3650萬元。

【教育股】新東方、思考樂等15家校外培訓機構被罰3650萬元 涉虛假宣傳、價格欺詐

（5）憧憬天貓618銷售造好，體育用品股昨齊齊破頂。

安踏、李寧、特步齊破頂 特步升逾9% 分析：憧憬天貓618銷售造好

（6）內地允許外國投資者依法在中國境內設立娛樂場所。

文化和旅遊部：允許外資在境內設立娛樂場所 取消外商投資比例限制

（7）蔚來（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）5月整車交付量大升95.3%及4.83倍。

【電動車】內地電動車企公布五月成績表 小鵬交付量升近5倍、蔚來升近一倍

（8）「女股神」Cathie Wood管理的方舟投資（ARK Invest）大受投資者歡迎，但晨星研究指，投資者要選出長期超越大市的主題基金，可能性其實不算高。

投資者追捧主題式基金 晨星：長期回報難跑贏大市

（9）奈雪的茶據報計劃周四尋求在本港的上市批准，計劃集資規模5億美元。

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶據報計劃周四尋求在港上市獲批

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊