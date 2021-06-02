  • 31°C
香港時間 : 2021602日 (三) 12:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復必泰疫苗】復星醫藥申請降接種年齡下限至12歲　許樹昌：疫苗顧問專家委員會全員支持（第二版）

股市 11:33 2021/06/02

分享：

復星醫藥申請將復必泰疫苗降低接種年齡下限至12歲

食物及衛生局表示，衞生署於5月29日收到復星醫藥 （02196） 提交有關降低復星BioNTech復必泰疫苗接種年齡下限至12歲的申請，以及相關的第三期臨床研究數據，並已把有關資料提交予2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會（顧問專家委員會）考慮，邀請委員就有關申請作出建議。疫苗顧問專家委員會成員許樹昌指，委員會全部專家都支持有關建議。

許樹昌今早在電台節目上表示，委員會全部專家都支持將復必泰接種年齡限制由現時的16歲降至12歲。他引述藥廠的數據指出，12歲至15歲群組接種復必泰後的保護率，高達100%，與16至25歲群組相比，抗體高1.8倍，保護力更強，亦只有普通的副作用。他提到，學生在考試後，放暑假期間安排接種，影響會較考試前小，派外展隊到學校為學童接種也是選項。

政府表示，會考慮顧問專家委員會的建議，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作出決定。

復星醫藥現跌0.8%，最新報62.65元。

相關文章：【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項

相關文章：【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

相關文章：【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假？（不斷更新）

記者：梁安琪

（第二版加許樹昌言論）

港股 復星醫藥（02196） 衞生署 疫苗

上一篇文章

【618購物節】「小米618」開門紅　首日零售金額錄40億

下一篇文章

【富士康】深圳龍華富士康起火 消防到場撲滅暫無人員傷亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】時代天使明日招股　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使明日招股　集資約23億、估值高達450億
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）