【復必泰疫苗】復星醫藥申請降接種年齡下限至12歲　許樹昌：疫苗顧問專家委員會全員支持（第二版）

▲ 復星醫藥申請將復必泰疫苗降低接種年齡下限至12歲

食物及衛生局表示，衞生署於5月29日收到復星醫藥 （02196） 提交有關降低復星BioNTech復必泰疫苗接種年齡下限至12歲的申請，以及相關的第三期臨床研究數據，並已把有關資料提交予2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會（顧問專家委員會）考慮，邀請委員就有關申請作出建議。疫苗顧問專家委員會成員許樹昌指，委員會全部專家都支持有關建議。

許樹昌今早在電台節目上表示，委員會全部專家都支持將復必泰接種年齡限制由現時的16歲降至12歲。他引述藥廠的數據指出，12歲至15歲群組接種復必泰後的保護率，高達100%，與16至25歲群組相比，抗體高1.8倍，保護力更強，亦只有普通的副作用。他提到，學生在考試後，放暑假期間安排接種，影響會較考試前小，派外展隊到學校為學童接種也是選項。

政府表示，會考慮顧問專家委員會的建議，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作出決定。

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記者：梁安琪

（第二版加許樹昌言論）