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【科興疫苗】科興疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」　新加坡批准使用科興疫苗（第二版）

股市 19:39 2021/06/02

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科興疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」

中生製藥 （01177） 有份投資的中國科興疫苗獲世界衛生組織（WHO）列入「緊急使用清單」，成為第二款獲世衛認可的中國疫苗。外電引述一封電郵指，世衛驗證了科興疫苗用於緊急情況，向國家、資助者、採購機構和社區保證，科興疫苗的安全性、功效和製造符合國際標準。

另外，《海峽時報》引述新加坡衛生部報道指，除Moderna及輝瑞的新冠疫苗外，新加坡將允許使用科興疫苗。新加坡衛生部將於未來數天公布更多細節，包括私營機構如何通過特別採用通道，申請成為疫苗許多供應商。據指，當局正在針對科興疫苗的價格、獲取知情同的流程及病患安全擬定詳情。

中生製藥周三（2日）全日升0.9%，收報8.7元，成交8億元。

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世衛建議科興疫苗用於18歲以上人士，第二針的施打時間為第一針的兩至四星期後。值得留意是，中國國藥新冠疫苗為首個非西方國家獲得世衛認證的新冠疫苗。

（第二版加入新加坡准用科興疫苗）

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編輯：袁諾曦

港股 中國生物製藥（01177） 疫苗 科興

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