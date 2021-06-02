  • 25°C
香港時間 : 2021602日 (三) 01:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】高盛指美股估值合理 惟目前已屆明年目標價

股樓投資 00:54 2021/06/02

分享：

高盛發表報告指出，雖然分析師持續上調標普500指數成份股的每股盈餘 (EPS) 預期，但美股基本上仍處區間震盪，反映現時宏觀經濟條件與企業盈利能力能夠支撐目前的美股估值。報告預計，標普500指數將會在明年3月跌至4200點附近，到2023年3月則會漲至約4500點附近。

【美股焦點】大摩指美國電動車激勵政策或超預期　料Tesla、通用汽車最受惠　重申Tesla「買入」評級　

美股經歷長假期後，在周二（1日）復市，標普500指數報4206.75 點，微升0.06%，如果以高盛預測2022年3月目標價為4200點水平，即意味現時大市的上行空間不大。

美股周二主要由石油行業帶動，多家石油公司受惠油價上升受惠，當中Devon Energy升逾12%，Marathon Oil漲11.9%，三大石油公司埃克森美乎、雪佛龍及殼牌分別升逾2%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 林展鋒

估值合理 石油 經濟 目標價 指數 美股 標準普爾500指數 行業

下一篇文章

引領團隊疫境創佳績　以提升行業專業水平為己任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段