【美股分析】高盛指美股估值合理 惟目前已屆明年目標價

高盛發表報告指出，雖然分析師持續上調標普500指數成份股的每股盈餘 (EPS) 預期，但美股基本上仍處區間震盪，反映現時宏觀經濟條件與企業盈利能力能夠支撐目前的美股估值。報告預計，標普500指數將會在明年3月跌至4200點附近，到2023年3月則會漲至約4500點附近。

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美股經歷長假期後，在周二（1日）復市，標普500指數報4206.75 點，微升0.06%，如果以高盛預測2022年3月目標價為4200點水平，即意味現時大市的上行空間不大。

美股周二主要由石油行業帶動，多家石油公司受惠油價上升受惠，當中Devon Energy升逾12%，Marathon Oil漲11.9%，三大石油公司埃克森美乎、雪佛龍及殼牌分別升逾2%。

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