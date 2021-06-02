【樓市現象】買家湧入市搶細價盤 公屋鳳德邨納米盤呎價近1.8萬沽出

樓市氣氛持續旺場，近日上車客入市步伐明顯加快，就連公屋也有價有市。最近一個鑽石山公屋鳳德邨開放式間隔單位以288萬元成交，呎價高近1.8萬元。

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世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，該行新近錄得鑽石山公屋鳳德邨成交，單位為3座低層25室，實用面積164平方呎，開放式間隔，外望內園景，原開價298萬元，減價10萬元，最終以288萬元(自由市場價) 成交，實用面積呎價17,561元。

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據了解，原業主於2016年購入上述單位，當時作價180萬元，持貨4年至今易手，賬面獲利108萬元，單位期內升值60%。



鳳德邨於4月底也曾錄得成交個案，為碧鳳樓高層20A室，實用面積153方呎，開放式間隔，於自由市場以269萬元售出，呎價17,582元。

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位於鑽石山的鳳德邨，一向是黃大仙區內的「公屋王」，房委會1998年於第1期租者置其屋計劃向原住戶出售鳳德邨。屋邨於1991年至1992年期間入伙，樓齡已達29年至30年，但由於屋苑鄰近港鐵鑽石山站，具交通優勢，而且附近大型商場荷里活廣場，社區設施也完善，故一向錄得不少買賣成交。

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記者：陳詠妍