【疫境求生】航空飲食業等員工轉投保險業自救　富衛：近一半為90後

▲ 富衛香港早前舉辦了「富衛造星創業講座」，吸引近1,000位有興趣了解或投身保險行業的年青人參與。（富衛香港提供圖片）

疫情下不少人失業，繼而進軍保險行業。富衛香港透露，疫情下近6成新入職保險代理人轉職自其他行業，亦有接近一半為90後。

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富衛香港表示，2020年至2021年首季期間，富衛香港新入職的保險代理人中，近6成來自其他行業，當中由進出口貿易、飲食業及航空業轉投保險業的佔約兩成；而畢業生則佔一成半。

適逢求職高峰期，富衛香港早前舉辦了「富衛造星創業講座」，吸引近1,000位有興趣了解或投身保險行業的年青人參與。富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑表示，2020年至今，新入職的富衛保險代理人中，接近一半為90後年輕人。

王續指，年青人充滿拼勁，需要機會發展及發揮才能；而斜棟青年的興起，更顯示年青人對於工作給予的發揮空間及靈活性亦有所要求，希望透過連串活動為年輕一代創造更多機會，協助他們尋覓適合自己的事業發展領域。

▲ 富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑表示，2020年至今，新入職的富衛保險代理人中，接近一半為90後年輕人。（富衛香港提供圖片）

富衛香港今年就招募保險代理人制定新策略，包括推出「YGen」招募項目及創業思維活動，如商業管理個案比賽等，協助年輕人才發展自身潛能，同時亦從中發掘合適的人才，並給予職場建議。

在正式入職後，公司亦就保險代理人不同階段的發展，提供各式培訓課程，甚至與國際知名學府合辦管理課程，促使代理人持續增值及擴闊視野，為晉升為未來領袖做好準備。

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責任編輯：朱悅瀅