【年輕職場】年輕人想投入做Slash 富衛新入職保險代理近半來自「90後」 「花姐」親述發掘年青人潛能秘技

每年的5、6月，正是大學畢業生搵工季節，近年愈來愈多年輕人投身成為Slash（斜槓青年），即是不滿足於單一職業的工作模式，同時身兼數職，可以自由決定工作和作息時間。

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其中自由度較大的保險代理行業，成不少年輕人投身的行業，富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑透露，2020 年至今，新入職的富衛保險代理人中，接近一半為 90 後年輕人。他表示，年青人充滿拼勁，需要機會發展及發揮才能；而斜棟青年的興起，更顯示年青人對於工作給予的發揮空間及靈活性亦有所要求。

據富衛的數據，除年輕人外，近年也有不少人加入保險代理行列，2020 年至 2021 年首季期間，富衛香港新入職的保險代理人中，近六成來自其他行業，當中由進出口貿易、飲食業及航空業轉投保險業的佔約兩成；而畢業生則佔一成半。

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要發掘年青一代的潛能，著名節目監製兼經理人花姐認為要敢於接受新思維，她表示：「我認為每個人都有其獨特的魅力及才能，我們只要打破自己對事物的刻板印象，便可以看見並啟發各種可能，從而獲得意想不到的結果。在製作首季《全民造星》時，我率先便選中梁業（『肥仔』）以及一眾充滿熱誠的年青人入圍。他們或有別於觀眾對於傳統偶像的定義，但有誰想到他們能成為今天得到大眾支持的男子組合。」

為協助年輕人才發展自身潛能，富衛香港今年也就招募保險代理人制定新策略，包括推出「YGen」招募項目及創業思維活動，推出多項多元化活動，如商業管理個案比賽、Blooms 手沖咖啡體驗坊等。

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記者：陳詠妍