【打疫苗有獎抽】太古地產撐接種疫苗 搞800萬元全民幸運大抽獎 幸運兒可獲1萬元商場現金劵

=為鼓勵港人接種新冠肺炎疫苗，多間大型企業各出其謀，最近到發展商出撃，其中信和（00083）旗下黃廷方慈善基金及華人置業（00127）上周五（5月28日）宣佈送出觀塘凱滙一房單位作為疫苗抽獎禮物，引來全城哄動。而太古地產（01972）為宣布投放800萬元，鼓勵廣大市民及員工接種疫苗。

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太古地產周二（6月1日）宣布，為提高疫苗接種率，集團雙管齊下鼓勵全民接種疫苗，完成接種兩劑疫苗的公眾人士可參加幸運大抽獎，有機會贏取太古地產旗下商場現金券。

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是次太古地產提供500份獎品予已接種疫苗的香港居民身份證持有人，每名幸運兒將獲得港幣10,000元商場現金劵，於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。

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參與抽獎之人士須於2021年8月底前完成接種兩劑疫苗；商場現金劵可於發出後一年內使用，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後公布。

同時，太古地產為鼓勵公司旗下員工打疫苗，公司繼早前宣布為接種第二劑疫苗的員工提供一天特別假期後，再公布向於2021年8月底前完成接種兩劑疫苗的香港合資格員工派發港幣2,000元商場現金券。此外，員工亦可選用公司免費提供的疫苗接種前身體檢查。

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太古地產行政總裁白德利說：「提高疫苗接種率是遏止疫情的最有效辦法。我們期盼為社會出一分力，透過連串鼓勵措施支持香港特區政府的疫苗接種計劃，並為我們的員工、租戶以及廣大市民提供支援，讓香港經濟重回正軌。」

太古地產旗下的太古酒店早前亦為其香港員工提供接種前的健康評估，於完成接種疫苗後亦可享用一至三天疫苗假期。為進一步提升接種率，已接種兩劑疫苗的酒店員工將有機會參加大抽獎，贏取高達10,000元的旅遊獎賞、「宅度假」套票等30份豐富獎品。

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記者：陳詠妍