【內地監管】藥監局與阿里巴巴、京東、騰訊等藥品網絡銷售第三方平台座談　促嚴格落實平台主體責任

國家藥監局藥品監管司及有關部門近日在北京召開藥品網絡銷售座談會，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、騰訊 （00700） 、藥房網、1藥網（美：YI）等藥品網絡銷售第三方平台代表有關負責人均有參加會議。藥監局要求藥品網絡銷售第三方平台進一步嚴格落實平台主體責任、嚴格入駐商家的資質審核、嚴格藥品網絡銷售經營管理，及時制止影響藥品安全的行為，形成藥品網絡銷售管理長效機制。

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會議通報了藥品網絡銷售監測以及監管情況，藥品網絡銷售涉及互聯網診療服務、網上交易以及配送服務等多方面，環節較為複雜，監測發現一些平台在信息展示、處方藥銷售等方面仍存在一些問題。

會議要求，相關企業應該提高政治站位，認真貫徹落實人民至上、生命至上的要求，統籌好發展與安全的關係，牢固樹立藥品安全風險意識和質量安全意識，確保持續依法合規經營。

藥品網絡銷售第三方平台代表表示，藥品質量和安全是行業和企業發展的生命線，對人民群眾健康負責是企業發展的長久之計，確保藥品網絡銷售質量安全關鍵靠行業和企業自律。企業將認真落實監管部門要求，做好藥品網絡銷售管理，一、是嚴把藥品網絡銷售入口關，嚴格審核入駐企業資質；二、是嚴格處方藥銷售管理，確保處方來源真實可靠；三、是嚴格安全用藥管理，確保公眾用藥安全。

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編輯：袁諾曦