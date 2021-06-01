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【樓市故事】阿女得爸媽資助首期　剛出社會就置業　斥670萬入市屯門市廣場

股樓投資 19:34 2021/06/01

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鐵路沿綫屋苑自用投資兩相宜，向來受到買家追捧。屯門區中原地產屯門瓏門二期第一分行分行經理李燕群表示，屯門市廣場5座中層F室成交，實用面積473平方呎，兩房間隔，景觀開揚，叫價700萬元，議價後以670萬元成交，實用呎價14,165元。

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【多圖】買唔到新盤轉睇半新樓　買家還價多次　呎價破頂購豐寓一房戶【下一頁

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李燕群表示，買家為一名「後生女」，剛投身社會工作，獲父母資助首期置業，睇樓一段時間，見樓價升勢加快，遂加快入市決定，心儀屯門市廣場位置方便，自用或投資皆合適，迅速拍板。

資料顯示，原業主於1999年6月以258萬元買入單位，現轉手帳面獲利412萬元或1.6倍。

延伸閱讀︰柏傲莊III加推149伙　一房最平753.9萬　周六首輪開售331伙【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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