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【ETF部署】MSCI納入兼內資基金加倉 科創板表現勝滬深300

股樓投資 19:36 2021/06/01

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中港股市自年初起表現浮沉，但在「五窮月」這個傳統淡季中，內地股市卻逆市上揚，滬深300指數便在過去一個月中升5.7%，富時中國A50指數亦升7.3%，但獨立於上海證交所主板科創板指數，表現卻大幅跑贏上述大市指數，過去一個月指數升11.3%，以全年計更升18.8%，高於滬深300指數的5.4%及富時中國A50指數的5.9%。

【A股布局】A股市場氣氛轉旺趕入市 孖展客上周再加倉200億

過往本港投資者部署A股，多會選擇追蹤滬深300指數的華夏滬深（3188）及追蹤富時中國A50指數的南方A50（2822）、安碩A50（2823），但今年起便有兩隻科創50指數的ETF上市，包括南方科創50（3109）及博時科創50（2832），前者每手入場費為3109元，每年管理費為0.99%，至於博時科創50入場費為每手$1200，管理費每年0.88%。

科創指數主要由材料股領漲，上周安集科技 、昊海生科 、容百科技貢獻最大。上月11日起，佈季度指數調整，康希諾 、中國通號、瀾起科技、杭可科技、睿創微納這5隻科創板成份股首次被納入MSCI全球標準指數和MSCI中國A股指數。此外，據Wind數據顯示，內地公募基金於今年第一季加倉除杭可科技以外，被納入MSCI指數的科創板指數成份股。

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撰文 : 林展鋒

科創板 港股 ETF 基金 管理費 指數 公募基金 上海 滬深300指數 中國

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