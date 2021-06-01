2021傑出專業女性及女企業家選舉現已接受提名　疫情下着重創新與創造力

▲ （左起）2002傑出女企業家大獎得主王敏勤；2021傑出專業女性及女企業家選舉籌委會主席謝佩欣；女工商專聯會長簡吳秋玉；女工商專聯創會會長黃汝璞；2017傑出女企業家大獎得主李正儀；2017傑出女企業家大獎得主陳嘉賢；女工商專聯理事韓淑儀。（陳靜儀攝）

香港女工商及專業人員聯會（女工商專聯）主辦的「2021傑出專業女性及女企業家選舉」，即日起至8月31日接受提名。該會會長簡吳秋玉指出，疫情下不少新經濟行業的女企業家冒起，如科技、環保等，故今年選舉特別着重創新與創造力。

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除了新經濟行業，今屆選舉籌委會主席謝佩欣補充，疫情加速傳統企業數碼轉型，如零售、教育等，希望發掘疫情下仍能帶領企業創新，以及用創意思維解決挑戰的女性。

簡吳秋玉期望，藉選舉打破一般人認為男性才能勝任某些行業及職位，強調女性亦有成就，今屆對年輕一輩亦有期望，「想發掘雖年輕但很有創意的女性，所以在其專業工作最少5年即可參選。」

謝亦指，樂見近年來女性高層的比例增加，尤其是銀行業，認為世界正向「不分男女，有能者居之」的方向發展。簡補充，下一步要推進女性在董事局的比例。「女性做事細心、對事物敏感度高、聆聽能力好，兩性比例平衡對處理事情會更好。」

是次選舉將選出最多6位卓越女性成為「傑出專業女性及女企業家選舉」得主，選舉結果將於明年2月公布。3大主要評審準則包括專業或企業方面的卓越表現及領導才能、創新與創造力、社會服務與社群影響。提名表格可於女工商專聯的網站www.hkwpea.org下載。

該會今年亦有不少新角度思維活動，包括藝術家支持計劃，以及就區塊鏈、數字化轉型、綠色金融等新議題，為會員舉辦網上講座。

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記者：朱悅瀅