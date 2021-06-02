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【可持續發展】瑞銀德銀夥星馬金融機構　完成可持續發展掛鈎「區塊鏈債券」概念驗證

宏觀解讀 09:00 2021/06/02

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【可持續發展】瑞銀德銀夥星馬金融機構　完成可持續發展掛鈎「區塊鏈債券」概念驗證

瑞銀、德銀連同馬來西亞交易所、菲律賓聯合銀行、新加坡金融科技公司STACS組成行業合作聯盟，以分佈式賬本技術（Distributed Ledger Technology，DLT），達成「區塊鏈債券」概念驗證（proof-of-concept），處理數碼資產及可持續發展掛鈎債券，便利企業、金融機構參與發行和管理綠色債券、可持續發展表現掛鈎債券整個生命周期。

有關項目名為「Benja項目」，各方提供相應專業層面觀點，包括債券發行周期、ESG的投資者喜好、存託、跨境發行、中小企融資等需要。

瑞銀主要提供作為債券安排行及投資機構的觀點，對債券融資市場流程、ESG及綠色債券型式提供看法，探索一系列數碼支付及結算模式的可行性。

馬來西亞交易所提供區塊鏈中央證券存管處、區塊鏈中央證券存管處的專業考慮。聯合銀行則就涵蓋跨境發行、中小企業融資的難題，分享專業知識。STACS及德銀就提供可簡化全球市場運作的解決方案。

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編輯：麥德銘

ESG 可持續發展 金融 綠色債券 瑞銀 區塊鏈 新加坡 菲律賓 馬來西亞

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