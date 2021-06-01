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統計處：4月零售業總銷貨值為270億元 按年上升12.1%

理財智慧 19:25 2021/06/01

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政府統計處今日（1日）公布，4月零售業總銷貨價值臨時估計為270億元，按年上升12.1%，扣除價格變動後，4月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升10.9%；在4月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.8%，該月零售業網上銷售價值臨時估計為18億元，按年升27.2%。

而在其他未分類消費的銷貨價值方面，則上升了29.1%，電器及其他未分類耐用消費品升10.2%；服裝升64.7%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升93.2%；藥物及化妝品升16.4%；汽車及汽車零件升22.8%；燃料升26.7%；家具及固定裝置升6.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升36%；書報、文具及禮品升10.4%；中藥升15.9%；眼鏡店升34.6%。

【經濟復甦】歐盟推出7.1萬億復甦計劃 首步發行100億歐羅債券：【下一頁

此外，超級市場貨品的銷貨價值則跌12.7%；食品、酒類飲品及煙草跌3.7%；百貨公司貨品跌22.2%。

政府表示，4月零售銷售在低比較基數下繼續按年顯著增長。然而，由於訪港旅遊業持續冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平；又指，在環球疫情反覆下，訪港旅遊業料需時復蘇，因此零售業短期前景仍然困難。

【周未去好處】回顧太平戲院盛衰 電影資料館舉辦「故紙堆中覓『太平』盛世」展覽：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

經濟 債券 政府統計處 香港

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