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【電子消費劵】 搶攻消費劵商機　品牌、商場、支付平台率先推優惠鼓勵消費（不斷更新）

商業 19:19 2021/06/01

分享：

本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。

港府即將發放電子消費劵。為響應有關措施，不少商界陸續推出優惠計劃，以鼓勵市民消費。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

WeChat Pay HK
推出「邀請親友消費券齊齊加碼」活動，用戶於推廣期內進入活動頁面提前邀請親友訂閱消費券資訊，親友訂閱消費券資訊，且後續正式用WeChat Pay HK登記消費券及成功收取消費券後，用戶即可獲得HK$20 WeChat Pay HK加碼賞，最多可成功邀請250人。

AlipayHK
即日起至6月30日，現有用戶成功向AlipayHK新用戶及特選用戶轉賬不少於港幣5元，即可獲得港幣20元禮券1張，推廣期內每人最多可獲20張。

新地 
旗下22個商場將於暑假推出「消費券加碼賞」獎賞計劃，顧客於參與商場透過接受「電子消費券計劃」登記的儲值支付工具，包括WeChat Pay HK、八達通、Alipay及Tap & Go使用消費券，同日累積消費滿1,000元，即可換領$50商場/商戶現金券，並有各種加碼優惠。

香港街市
營運30個街市的建華集團將與WeChat Pay HK合作，為在街市使用電子消費券提供一系列優惠，包括消費20元即可換5元電子現金券。

一田百貨
將與Wechat Pay HK及八達通合作，率先在６月推出預先登記，搶在政府正式派發前送贈現金優惠券。

實惠
率先推出「收據消費券」推廣，顧客現在儲起線上或線下的消費收據，在政府消費券開始派發時，即可當作現金使用，折扣金額最高可達$999。

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