【亞裔歧視】紐約亞裔婦慘遭迎面毆打 當場倒地（有片）

▲ 一名亞裔婦人在紐約唐人街的餐廳外遭人迎面毆打，隨即跌倒在地上。

美國近期出現多宗針對歧視亞裔的罪案，種族歧視情況令人關注。一名亞裔婦人在紐約唐人街的餐廳外遭人迎面毆打，隨即跌倒在地上，就連路邊的食客也因亞裔婦人遭襲擊而嚇呆。當局正調查襲擊者的犯案動機，是否涉及針對亞裔的仇恨犯罪。

貼標語怪新冠疫情是中國的錯 美國餐廳：事實 【下一頁】

【亞裔歧視】槍匪問來自中國？台裔司機洛杉磯遇劫（有片） 【下一頁】

美媒指事發於周一（5月31日）傍晚，受害的55歲亞裔婦人路過紐約唐人街一間餐廳的戶外用餐區時，一名身穿橙色衫和牛仔外套的男子突然襲擊她。

片段

男子直接襲擊亞裔婦人的臉部，婦人隨即被毆打至跌在地上，而襲擊者則在咆哮。附近有兩名食客目睹婦人遇襲，表現出震驚的表情。

一名路人隨即上前檢查婦人是否受傷，而婦人則一直需要背靠在路邊的一條柱上。這名婦人其後被送到附近的醫院治療，當時仍然清醒。

紐約警方相信施襲男子有精神問題，他們在現場已經即時拘捕這名男子，並安排男子到醫院接受精神評估。

華裔民主黨紐約州眾議員牛毓琳（Yuh-Line Niou）在社交媒體Twitter，上傳亞裔婦人遇襲片段。牛毓琳表示紐約警方正在調查案件，並會交由打擊仇恨犯罪組處理案件。

責任編輯：鄭錦玲