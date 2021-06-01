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【Clubhouse】Clubhouse Android下載量破200萬　宣布將解除邀請制

科技 19:04 2021/06/01

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Clubhouse近日公布，Android下載量已破200萬，並且將會在今年夏季，全面取消邀請制，讓所有用戶都能自由創建Clubhouse帳號。

語音社交平台Clubhouse在今年初爆紅，上月更正式在Google Play Store開放予Android用戶下載使用。Clubhouse近日公布，Android下載量已破200萬，並且將會在今年夏季，全面取消邀請制，讓所有用戶都能自由創建Clubhouse帳號。

香港有份！Clubhouse Android 版本周全球推出　日俄今起率先提供

【Twitter】Twitter將推出Ticketed Spaces功能　向用戶抽取20%佣金

Clubhouse在上月21日正式開放予Android用戶下載，下載量瞬間破200萬。Clubhouse近日在Clubhouse Townhall村民大會座談中談及，下周將推出更接近iOS的Android版本更新。同時也會有iOS新版本。Clubhouse也預計，將在今年夏天前正式取消邀請制，毋需再到處尋找邀請碼都可以加入Clubhouse。

事實上，Clubhouse在Android版本推出前，下載量曾一度大跌66%，今年四月在全球的下載量僅92.2萬次。不過隨著Android版本推出，Clubhouse的功能也愈出愈多，相信仍能吸引一群用戶使用。

【Clubhouse】Clubhouse熱潮減退？4月下載量大跌66%

責任編輯：曾曉汶

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