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【多圖】買唔到新盤轉睇半新樓　買家還價多次　呎價破頂購豐寓一房戶

股樓投資 18:59 2021/06/01

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最近市場新盤連環登場，買家入市意欲強，多個新盤錄超額數十倍入票登記，惟總有人抽籤失利，錯失購買新盤的機會。有抽不到新盤的買家執意尋找樓齡新樓盤，最後以新高呎價買入樓齡約3年的葵涌半新樓豐寓。

利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行首席聯席董事陳志傑表示，豐寓中層E室，實用面積約225平方呎，一房間隔，向南，望市區景。單位放盤約半年，至近日獲買家以491.5萬元承接，減價約28.5萬元或約5.5%，實用面積呎價約21,844元，創屋苑分層呎價新高。 

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代理指，買家一直尋找新樓齡上車盤，最近有參觀其他區新盤及入飛抽籤，但最終抽不到，便再轉而尋找二手盤。買家見豐寓入伙不足三年，樓齡新，而且單位有一房及企理裝修，對比其他單位後，最終決定買入。單位原叫價520萬元，買家最初還價470萬元，唯業主不感興趣，雙方議價了數天，終買家再次登門與業主商議，其後追加21.5萬元，最終以491.5萬元成交。

據悉，原業主於2017年8月，以約350.6萬元購入上述單位，持貨逾3年，現轉手帳面獲利約140.9萬元，物業升值約40%。陳志傑補充，上述成交為豐寓5月份唯一一宗二手成交個案。

延伸閱讀︰【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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