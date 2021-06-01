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【疫苗接種】銀行公會舉辦網上疫苗講座　近2000名業界參與

Hot Talk 18:57 2021/06/01

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銀行公會邀請香港大學李嘉誠醫學院內科學系主任劉澤星教授、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師，以及新冠疫苗接種計劃專責工作小組専家成員梁栢賢醫生出席疫苗講座。

金管局力谷業界接種疫苗。由滙豐輪任主席行的香港銀行公會，今日就舉行新冠疫苗網上講座，邀請政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星等人出席，講座吸引近2,000名業界參與。

金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單　鼓勵業界參考「疫苗假」安排｜詳見【下一頁】

疫苗講座由銀行公會主席、滙豐香港區行政總裁施穎茵主持，嘉賓則包括：香港大學李嘉誠醫學院內科學系主任劉澤星、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明、新冠疫苗接種計劃專責工作小組専家成員梁栢賢。

會議期間，嘉賓分享有關疫苗有效性和安全問題，又回應市民對疫苗的誤解。網上講座內容稍後將在銀行公會網站和社交媒體上載。

金管局余偉文：接種疫苗是生活回常「唯一辦法」｜詳見【下一頁】

銀行公會表示，疫情以來，業界已立即採取措施，確保銀行營運保持暢順、客戶服務不受影響，保障大眾的利益。同時，銀行業界積極向員工提供有關疫苗接種計劃的資訊，並採取適當措施，便利員工在辦公時間接種疫苗。銀行公會會繼續留意新冠疫情相關的措施和指引，協調業界作出相應配合。

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編輯：趙穎妍

金融機構 疫苗 香港大學李嘉誠醫學院 梁栢賢 藥劑師 香港 銀行

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