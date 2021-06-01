【疫苗接種】銀行公會舉辦網上疫苗講座　近2000名業界參與

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金管局力谷業界接種疫苗。由滙豐輪任主席行的香港銀行公會，今日就舉行新冠疫苗網上講座，邀請政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星等人出席，講座吸引近2,000名業界參與。
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疫苗講座由銀行公會主席、滙豐香港區行政總裁施穎茵主持，嘉賓則包括：香港大學李嘉誠醫學院內科學系主任劉澤星、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明、新冠疫苗接種計劃專責工作小組専家成員梁栢賢。
會議期間，嘉賓分享有關疫苗有效性和安全問題，又回應市民對疫苗的誤解。網上講座內容稍後將在銀行公會網站和社交媒體上載。
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銀行公會表示，疫情以來，業界已立即採取措施，確保銀行營運保持暢順、客戶服務不受影響，保障大眾的利益。同時，銀行業界積極向員工提供有關疫苗接種計劃的資訊，並採取適當措施，便利員工在辦公時間接種疫苗。銀行公會會繼續留意新冠疫情相關的措施和指引，協調業界作出相應配合。
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編輯：趙穎妍