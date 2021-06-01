【澳門賭收】花旗指6月賭收將受多個因素影響 維持賭收預測75億元

花旗發表研究報告指，5月份受惠勞動節假期，博彩收入達104.5億元（澳門元，下同），平均每日賭收約3.4億元，相當於2019年同期的40%水平，稍勝該行及市場預期。該行預期，6月份賭收將受季節性因素影響而出現按月下跌，加上高校考試期，內地家長大多留在家中避免外遊，而且鄰近廣東省再次爆發疫情，短期或會影響外遊意欲，因此維持6月份賭收預測在75億元水平，相當於2019年同期的31%左右。

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該行料，6月份日均博彩收入約2.5億元，較今年以來日均2.8億元下跌約一成，相信內地政府對放寬澳門遊簽證仍維持審慎態度，該行亦認為，簽證政策短期內不會有顯著改變，並維持保守態度。

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記者：郭秀慧