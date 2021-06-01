【內地熱話】50歲已婚大媽「寶刀未老」　騙婚兩名30歲男士　網民：想知道怎麼保養

內地騙案層出不窮，帶不少犯案人士介乎20多歲至30多歲，就連50歲已婚阿姨也加入行列，更令兩名30歲男子遭騙婚，讓網民大感驚訝之餘，又好奇加害者到底是如何保養。

據內媒報道，於2019年初，江蘇揚州的小程於2019年初在網上結識50歲已婚阿姨，當時更以為對方「年齡相約」之餘，更是未婚，而兩人亦很快談婚論嫁。婚後，女方以做生意為理由，前後向小程索取逾12萬人民幣；女方外出半個月後更音訊全無。

當事人報警後，才得知女方姓除，年紀有逾50歲並且已婚，而身份證和兩人的結婚證均屬造假；經調查後，更發現加害者在浙江杭州同樣騙婚一名男士，最終該名50歲已婚阿姨被判處有期徒刑3年，緩刑4年。

此消息也在微博上引起熱，不少人好奇50歲阿姨到底如何保養，有些人二十多歲都騙不到三十多歲的男的」、「想知道怎麼保養的」、「只要保養好，男友在高考，關鍵是獲得了被害人的諒解！」

「這個阿姨厲害啊！ 50歲裝成30歲，男的是怎麼會識別不出來的？」

「辦案民警說到杭州還有一個小老公的時候，都快憋不住笑了」

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責任編輯：黎淑雯