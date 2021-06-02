【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為港人熱門話題。按最新數據顯示，英國樓價創下7年來新高，年度升幅達10.9%，平均價格超過24萬英鎊（約264萬港元）。

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英國全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）收集最新樓市數據，指過去一年英國樓價上升1成多，而且市場買氣十足，不少人表示即使沒有印花稅假期，一樣會入市。Nationwide預測未來數月英國樓市仍有升幅，但英國失業率上升及政府保就業計劃即將完結，憂慮會對樓市產生負面影響。

協會首席經濟師加德納（Robert Gardner）指出，新冠疫情改變民眾買樓的偏好，從而使樓價上升。加德納表示，民眾現時希望新屋會有花園或鄰近公園，更多人願意搬至郊外地區。

數據顯示英國去年3月封城後，4月樓市交投跌至歷史低點的4.2萬宗。但情況於去年年尾已大幅改善，至今年3月更創下新高，達到18.3萬宗。

責任編輯：吳漢培