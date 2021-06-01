【搜游食誌@iM網欄】壽司Bar KAGURA 享用日式閑情午餐

完成了我家「大人」遲來的生日禮物—宇宙大王，陶藝工作坊平伏了5天令人喘不過氣的工作壓力，又是犒賞自己的週末午餐，本想著去Involtini食那份令人回味的意大利Pasta，竟然說Full Booking；當時已是2:15PM呀，疫情是否殺盡全港食肆? 看您是否真的有「本事」！乘電梯離開時，10樓開門，聽到清晰響亮的日語：「謝謝！歡迎下次光臨！」字字鏗鏘有力，驀然直望店內環境，天然原木色，高身壽司Bar，簡潔完全不累贅的氣氛，立即決定原電梯返回10樓KAGURA 牡蠣小屋，享用一份日式閑情午餐。整體甚是滿意，因KAGURA贏在魔鬼的細節。

▲ 光猛露台採納了自然光，享用了一頓稱心滿意的1人前。

是日亦在KAGURA做好預約席，與閨蜜過幾天在此聚會「談情」。當日的食物直叫我們仨猶如與牡蠣「初戀」般著迷！鄰座的女仕更一直目不轉睛靜候我們每道菜，她的「O」嘴、瞪目、微笑，為大家添上無色無味的調「味」劑！

▲ 特選日本直送生蠔，大家不約而同選上「令和」，肉質爽脆鮮甜。

店名是牡蠣小屋，當然要品嚐生蠔，是日有岩手丶令和這兩款日本直送的時令生蠔，大家不約而同時選了「令和」品種，愛其爽甜，岩手生蠔是帶海水味偏鹹！「令和」生蠔大號碼數，每隻如手掌般大小，順應經理的介紹，先咬下頂部，鮮味直衝齒頰，神魂不已！尚未回魂，那個置在我身旁方型鐵製Secret Box，隨著鬧鐘響了，餐廳廚師早已待在我身旁，即時關爐，揭起方盒的鐵蓋，那股香甜的米酒味，直撲鼻腔，欲暈又止的微醺，我們都失儀了，站起來，看個究竟！

▲ 掀起神秘鐵盒時溢滿那股香甜的清酒味，內有顆顆飽滿日本生蠔。

廚師介紹這道日本清酒蒸生蠔的菜色底蘊，是該店日藉主廚川淳二先生，精心泡製的招牌菜，鐵盒盛滿清酒，蒸煮14分鐘，將清酒蒸熏滲入原隻生蠔內，將蠔身帶咸味的海水， 與清酒的温柔香甜融為一體，原汁原味，蒸熏生蠔，人生第一次食著這般美味的牡蠣。

▲ 五色蔬食漬物，視覺效果極佳，爽脆鮮嫩。

非常欣賞廚師注重細節，前菜的五色蔬食漬物是非常出色，「漬物」是易學難精的技巧，醃料搭配，如何均衡原食材的水份、原味、質感，實在是廚師的考驗！從色澤深淺，看出漬物的保鮮度，牛蒡、蒜子、蘿蔔、蔥白、海帶都嚐到脆、嫩的菜根香甜味、蒜頭猶小粉糰般的甜糯而不帶辛辣！

▲ 特上刺身拼盤，色彩奪目，又是手機先食的佳作。

取價公道的特上刺身，是$440（2人份），共有7款刺身，其中的鮮魚刺身，都是日本直送，贏在細節是必定，整個刺身盛物的顏色、POPS搭配，刺身擺放位置，看得出的經意，日本人就是有著這份用心持續經營的毅力，追求精益求精的精神！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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