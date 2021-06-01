【買樓理財】買樓後遇沙士　緊持至今才沽貨　逾千萬「新高價」沽愉景新城 

樓市續旺，各區屢見新高成交。利嘉閣陳敏生說，荃灣愉景新城9座高層A室，實用面積652平方呎，三房套間隔，望西南內園景，原叫價1,100萬元，放盤約兩個月，終以1,092萬元易手，實用呎價約16,748元，成交價及呎價皆創分層新高。代理續說，上述單位附有價值約60萬元的企理裝修。

據了解，原業主於2003年1月，以約239.8萬元購入上述單位，雖然其後沙士在港爆發，但業主一直未有沽貨，持貨至今約18年，現帳面賺約852.2萬元離場，物業期內升值近3.6倍。

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陳敏生說，愉景新城5月共錄9宗二手成交，屋苑現約有27個二手放盤，三房套單位最低入場費由980萬元起。

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