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【打針獎賞】建行亞洲推幸運大抽獎 頭獎可獲12.8萬元免找數簽賬額 得獎名額超過500個

理財智慧 18:44 2021/06/01

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近日，不少企業為了響應政府推行的新冠疫苗接種計劃，相繼推出有關的疫苗優惠。建行亞洲表示，將推出幸運大抽獎，為接種新冠疫苗的客戶，送出信用卡免找數簽賬，以鼓勵更多市民接種疫苗。

【iBond 2021】iBond 6月1日開始認購 不可不知的注意事項 【下一頁

建行亞洲指，所有已接種首劑新冠疫苗的客戶，將在6月下旬起登記，參加有關的幸運大抽獎，得獎名額超過500個，頭獎幸運兒可獲12.8萬元信用卡免找數簽賬額。

【裝修設計】情侶喜好各不同 融合鄉村田園日系文青風 建構湖水綠夢幻家居 【下一頁

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建行亞洲更表示，若客戶已完成接種兩劑新冠疫苗，更有可能獲得加倍的抽獎機會。有關抽獎活動的詳情，將會稍後再作公佈。

 

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責任編輯：羅浩濂

社會民生 建行亞洲 香港 信用卡 疫苗

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