【大行點睇】里昂指配股有利提高併購競爭力 重申雅生活服務「買入」評級

里昂發表研究報告指，雅生活服務（03319）宣布配售新股集資約27億元人民幣，相信可以消除自2020年7月以來的問題，縮細了公司與其他領先同行的現金差距，提高併購競爭力，因此重申對其「買入」評級，目標價由54.8元上調至57.2元，與現價計，仍有52.9%潛在升幅。

【快手 1024】快手業績不似預期 首季虧損按年擴大89% 多間大行齊齊削目標價【見下頁】

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報告又指，雅生活業務年初至今保持強勁，新簽近2,000萬平方米來自第三方的建築面積，社區增值服務收入組合亦保持穩定，公司首席執行官對今年實現目標持樂觀態度，因此該行上調其2021至2023年核心盈利預測，分別提高0.8%、1.2%及0.9%。

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記者：郭秀慧