  • 26°C
香港時間 : 2021601日 (二) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】里昂指配股有利提高併購競爭力 重申雅生活服務「買入」評級

股樓投資 18:29 2021/06/01

分享：

里昂發表研究報告指，雅生活服務（03319）宣布配售新股集資約27億元人民幣，相信可以消除自2020年7月以來的問題，縮細了公司與其他領先同行的現金差距，提高併購競爭力，因此重申對其「買入」評級，目標價由54.8元上調至57.2元，與現價計，仍有52.9%潛在升幅。

【快手 1024】快手業績不似預期 首季虧損按年擴大89% 多間大行齊齊削目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

報告又指，雅生活業務年初至今保持強勁，新簽近2,000萬平方米來自第三方的建築面積，社區增值服務收入組合亦保持穩定，公司首席執行官對今年實現目標持樂觀態度，因此該行上調其2021至2023年核心盈利預測，分別提高0.8%、1.2%及0.9%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

潛在升幅 經濟 買入 目標價 里昂 雅生活服務（03319） 配股 配售 集資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋