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【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）

商業 10:00 2021/06/02

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為配合港府政策推動新冠疫苗接種，不少商界陸續推出獎勵及優惠計劃，以鼓勵更多市民接種疫苗。本網將為讀者蒐集與接種疫苗有關之優惠情報。

【消費優惠】實惠推「收據消費券」　儲收據當現金用最高慳$999

愛的家
廠方向已接種疫苗之市民送三個月用量 10 彩繽紛口罩，詳情按此瀏覽

港鐵
將向已接種疫苗之市民送500張全年車票抽獎，總值約一千萬元，車票持有人可一年內無限次乘搭港鐵本地車程，但不包括機場快線、來往羅湖及落馬洲的車程、東鐵線頭等座及港鐵接駁巴士。

香港迪士尼樂園
6月2日至6月28日期間，所有醫院管理局員工及已注射至少一劑新冠疫苗的市民，於網上登記成為MyDisney會員後，可於樂園內的指定商品店鋪免費領取價值約250元的禮品包一個，每日名額約1,000份，換完即止。

海洋公園
在6月3至30日期間，任何持有效公園入場門票或入場證，並且已接種最少一劑新冠疫苗的訪客，到票務處出示接種紀錄，則每人可獲贈一套園內消費券，總值超過200元。

鷹君集團
即日起至8月31日，旗下本港酒店將提供共3,000晚酒店房間及其住宿餐飲的半價優惠，予已完成接種兩劑疫苗並能出示相關証明的香港居民，先到先得；上述人士於旗下本港酒店的餐廳及明閣消費，亦可享八五折優惠。

朗豪坊
提供消費百分百奬賞予已完成接種兩劑疫苗的LP Club會員。會員於商場消費滿港幣 100元，即可獲最多港幣 100元朗豪坊商場或其商戶之現金禮券，每日名額有限。

太古地產
已完成兩劑接種者可參加幸運大抽獎，有機會獲得10,000元商場現金劵，於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用，名額500個。

機管局
將送出 6 萬張機票，以抽獎形式送予已接種疫苗的香港居民及機場員工。當中 5 萬張將會送予 9 月底前已接種疫苗的居民，餘下 1 萬張機票將送予於 9 月底前已接種疫苗的香港國際機場員工。

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