【疫苗接種】金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單　鼓勵業界參考「疫苗假」安排

▲ 金管局副總裁阮國恒向業界發指引，要求銀行未來2周向金管局提交接種疫苗的員工名單。

緊接有發展商送出單位予接種疫苗人士抽獎後，政府表明歡迎商界提供獎勵及優惠，向市民提供更多疫苗誘因。金融界方面，金融監管機構都響應政府呼籲，提供疫苗假期，其中金管局今日更向業界發指引，要求銀行未來2星期內，提交將會接種疫苗的員工名單，包括但不限於分行職員、財富管理等與客戶接觸較頻繁的前線職員，以及資訊科技、數據中心的員工。

金管局向接種疫苗員工提供2日假期 一文看清各機構疫苗假等安排｜詳見【下一頁】

金管局副總裁阮國恒向業界發指引，形容接種疫苗是防疫的關鍵措施，呼籲銀行業界透過推出額外措施，以鼓勵全體員工接種疫苗，又特別提到機構可以參考政府及金管局近日向接種疫苗員工提供「疫苗假」的造法。

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此外，為確保銀行可以如常運作，金管局同時要求所有機構應「強烈鼓勵」（strongly encourage）需要見客或維持營運的支援部門工作的員工接種疫苗，因此要求所有金融機構未來2星期內提交即將接種疫苗的指定員工名單，應包括但不限於分行、財富管理、商業銀行、資訊科技、數據中心、財資部門及交易結算部門員工。

名單上的員工應該儘早接種疫苗，若在提交前名單前，有關員工並未接種第1劑疫苗，則需要在6月30日前進行第一次病毒檢測。至於因健康理由不宜接種員工，則需要每2星期進行1次病毒檢測。

除向業界發指引，金管局總裁余偉文下午同時發布滙思，提到已去信業界，要求各機構大力鼓勵需要親身接觸客戶的員工，包括分行的員工，和執行關鍵支援功能的員工盡快接種疫苗。

余偉文：接種疫苗是生活回常「唯一辦法」｜詳見【下一頁】

金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星 礙金融中心發展｜詳見【下一頁】

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編輯：趙穎妍