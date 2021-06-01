接種疫苗市民　有機會獲迪士尼門票兼有禮品包攞　 得獎名額每日過千份

新冠肺炎疫情持續，政府已為市民接種逾200劑疫苗，特首林鄭月娥作日更宣布，政府今日起展開「全城起動 快打疫苗」運動，有不少企業都響應，推出不同優惠谷針。迪士尼宣布，醫管局員工及已打疫苗賓客登記後可獲禮品，數量有限，換完即止

香港迪士尼樂園表示，由6月2日至28日期間，所有醫院管理局員工及已注射至少一劑新冠疫苗的樂園賓客，可於網上登記成為MyDisney會員後，在樂園內的4間指定商品店舖，免費領取價值約港幣$250的禮品包1份。

此外，MyDisney帳戶的登記名稱，必須與醫院管理局職員證或疫苗接種紀錄上顯示的姓名相同。合資格人士再到指定商店內，出示帳戶二維碼及姓名，以及醫院管理局職員證或疫苗接種紀錄以作確認。每位合資格登記人可於換領期內親身換領1個禮品包，每日會提供過千份名額。

除了迪士尼外，也有不少商家推出不同優惠谷針：

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團宣佈，為響應政府的接種疫苗計劃，擬共同捐出一個凱滙一房單位作為抽獎活動終極大獎，單位實用面積449平方呎，價值1,080萬元。

建行亞洲表示，所有已接種首劑新冠疫苗的客戶，將在6月下旬起登記，參加有關的幸運大抽獎，得獎名額超過500個，頭獎幸運兒可獲12.8萬元信用卡免找數簽賬額。

有商戶表示，會向接種第一劑疫苗的市民送出「婚姻配對」服務，當完成第工劑接種時，便會安排對象單對單會面。

太古地產表示，完成接種兩劑疫苗的公眾人士將可參加幸運大抽獎，有機會贏取太古地產旗下商場現金券達10,000元，並可於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。

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責任編輯：黎淑雯