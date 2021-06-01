【科網股】短視頻用戶超過8.7億人 快手昨日創上市新低後今日急彈近一成

中國國家版權局今日發布《中國網絡版權產業發展報告2020》，報告反映2020年中國網絡版權產業市場規模首次突破1萬億元人民幣，同時網絡短視頻用戶規模已達到8.73億，中國移動網民每日有超過四分之一時間用在短視頻，後者成為圖文及語音之外的互聯網「第三語言」。

消息刺激快手 （01024） 股價急彈，收市報212.2元，較昨日收市價升9.2%。昨日由於中國文旅部荒短視頻平台音樂產品進行檢查，令快手股價大跌並創上市後新低。

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