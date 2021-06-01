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【淘寶天貓618】天貓香港8天全場免運費 8品牌參與「品牌日」有額外折扣（附懶人包）

Hot Talk 18:24 2021/06/01

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淘寶天貓618年中慶，推出不同的優惠活動，包括天貓香港8天全場免運費。

網購節日618正式揭幕，阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶天貓香港站推出不同優惠。整個天貓淘寶香港618年中慶有兩段銷售期，第一段為6月1日至3日，第二段為6月16至20日，用戶在淘寶APP內，可進行跨境及本地購物。

阿里巴巴5月初正式在香港推出本地購物平台天貓香港，天貓香港首個618年中慶，將推出8天全場免運費。天貓香港將聯動菜鳥物流，為天貓香港上的商家及消費者提供限時免運費優惠，消費者在6月1至3日、6月16至20日於天貓香港下單購物，可享受此優惠。

淘寶天貓香港站618優惠一覽

    點擊圖片放大
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「京東618」開門紅　iPhone成交5秒破億元、小米手機按年增10倍【下一頁】

除此之外，商家品牌將會參與天貓香港「品牌日」活動，於6月4日至11日期間，天貓香港上的8個精選品牌包括膳魔師Thermos、Fossil、Casablanca、Avene、Microsoft、Sa Sa、滴露和Kimberly-Clark，將會為香港消費者提供額外折扣優惠。另外，6月1日至3日及16日至20日期間 （共8日），每日零時開始最快消費滿1,000港元（以實際支付金額爲準）的首5名用戶將獲得禮品獎賞。

圖看天貓香港及淘寶香港站切換方法

    點擊圖片放大

而主營跨境業務的淘寶香港站推出「淘金問答小學堂」問答遊戲活動，用戶於5月31日至6月3日及6月11日至18日期間登入淘寶APP，即可獲取每天三次的答題機會，連續答對6題即可獲得指定金額的優惠碼。另外淘寶香港站618優惠包括淘寶及天貓指定商品跨店滿減、香港跨境包郵、限量秒殺及信用卡優惠等。

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編輯：陳健婷

 

 

港股 天貓 香港 阿里巴巴－SW（09988）

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