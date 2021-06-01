【配股潮】五礦資源折讓8.4%配股 籌逾23億元 股價一度跌9%

五礦資源（01208）公布，以每股4.15元配售5.65億股，佔擴大後股本約6.5%，較昨日（5月31日）收市價4.53元，折讓約8.4%，集資23.4億元。公司指，是次集資用作潛在的未來併購或項目、補充營運資金及一般企業用途，以支持公司營運策略。配股拖累下，股價一度跌9%，低見4.12元，至收市報4.3元，仍跌5.1%，成交金額6.8億元。

上月初倫敦期銅突破一萬美元大關，對銅價較為敏感的五礦資源，受惠銅價上升高見6.05元，惟其後高位回軟，加上上月底國務院總理李克強表示，關注大宗商品價格，要求做好保供穩價，市場預計中央未來有機會出「限價令」，此時再受配股消息影響，股價已由高位回調近3成。

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記者：郭秀慧