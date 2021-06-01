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【港股追蹤】內地加強對校外培訓機構監管 思考樂仍急升逾一成

股樓投資 19:05 2021/06/01

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市場監管局今日召開新聞發布會，表示要強化校外培訓機構市場監管。競爭局局長袁喜祿指，5月初對新東方（09901）、卓越教育（03978）、思考樂（01769）等15家校外培訓機構進行檢查，發現15家機構均有作出虛假宣傳的違法行為，其中13家存在價格欺詐違法行為。當局決定向15家校外培訓機構分別處以頂格罰款。

【大行點睇】首季業績勝預期 里昂提高小米目標價  詳情請看[下一頁]

有關消息未有對有關股份造成壓力，思考樂全日升10.9%，報5.91元，成交2716萬元；新東方全日升2.5%，報84.5元，成交1.5億元；卓越全日升1.1%，收報1.82元，成交146萬元。

監管部門指，本次的檢查待點為「虛構、誇大、誘導」，例如虛構教師資質、誇大培訓效果、誇大機構實力、編造用戶評價、虛構原有價格等。部份的課程的價格定立並不真實、有依據，這些「優惠折價」看似給消費者帶來極大的實惠，實際上是通過劃線價和實際售價間的巨大利差，誘導大批家長去買單。

【異動股】比亞迪擬分拆電池業務上市 半日急升近6%  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

卓越教育集團（03978） 思考樂教育（01769） 新東方—S（09901） 異動股 港股

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