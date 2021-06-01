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【大行報告】里昂上調碧服目標價　集團有計劃投資超過10間物管公司　繼續列其為行業首選股之一

股樓投資 18:15 2021/06/01

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里昂發表研究報告指，碧桂園服務(06098) 上月宣布配股及發行可換股債券，雖然去年底止公司在手淨現金流達到151億元人民幣，但考慮到收購藍光嘉寶服務(02606)涉資約90億元人民幣，另計去年的投資及併購，因此該行認為今次籌集資金屬意料之內。

該行指出，碧桂園服務積極透過併購拓展物業及商業管理等業務，並有計劃對超過10間物管公司進行投資，繼續列其為行業首選股之一。

里昂將其今年核心盈利預測上調約2.4%，並將2022至2023年預測上調約1.7%及1.2%，基於2022年預測市盈率約40倍，將目標價由94.9元升至98.7元，重申「買入」評級。

大行對碧桂園服務評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

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