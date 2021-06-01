【大行報告】里昂上調碧服目標價　集團有計劃投資超過10間物管公司　繼續列其為行業首選股之一

里昂發表研究報告指，碧桂園服務(06098) 上月宣布配股及發行可換股債券，雖然去年底止公司在手淨現金流達到151億元人民幣，但考慮到收購藍光嘉寶服務(02606)涉資約90億元人民幣，另計去年的投資及併購，因此該行認為今次籌集資金屬意料之內。



該行指出，碧桂園服務積極透過併購拓展物業及商業管理等業務，並有計劃對超過10間物管公司進行投資，繼續列其為行業首選股之一。

里昂將其今年核心盈利預測上調約2.4%，並將2022至2023年預測上調約1.7%及1.2%，基於2022年預測市盈率約40倍，將目標價由94.9元升至98.7元，重申「買入」評級。

大行對碧桂園服務評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機