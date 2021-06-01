【疫苗優惠】太古地產舉辦大抽獎名額500個　每名幸運兒可獲1萬元商場現金券

▲ 太古地產公布，投放800萬元鼓勵廣大市民及員工接種疫苗，以提高疫苗接種率。

太古地產 （01972） 公布，投放800萬元鼓勵廣大市民及員工接種疫苗，以提高疫苗接種率。太古地產表示，完成接種兩劑疫苗的公眾人士將可參加幸運大抽獎，有機會贏取太古地產旗下商場現金券；而完成接種疫苗的太古地產香港員工除可享一天特別假期外，更可獲發2,000元商場現金券。太古地產員工亦可選用公司免費提供的疫苗接種前身體檢查。

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太古地產舉辦幸運大抽獎，提供500份獎品予已接種疫苗的香港居民身份證持有人，每名幸運兒將獲得10,000元商場現金劵，於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。參與抽獎之人士須於8月底前完成接種兩劑疫苗；商場現金劵可於發出後一年內使用，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後公布。

太古地產行政總裁白德利指，提高疫苗接種率是遏止疫情的最有效辦法，透過連串鼓勵措施支持政府的疫苗接種計劃，讓香港經濟重回正軌。

太古酒店員工將有機會參加大抽獎

太古地產旗下太古酒店早前亦為其香港員工提供接種前的健康評估，完成接種疫苗後可享一至三天疫苗假期。為進一步提升接種率，已接種兩劑疫苗的酒店員工將有機會參加大抽獎，贏取高達10,000元的旅遊獎賞、「宅度假」套票等30份豐富獎品。

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