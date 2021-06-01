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【馬來西亞疫情】今起全國封城兩周 多個行業停工

環球社會熱點 17:58 2021/06/01

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馬來西亞疫情惡化，全國由今日起封城兩周，除了必要經濟及服務領域外，其他社交及經濟活動暫停。商場受馬來西亞封城措施限制要暫時停業，多個行業需要停工，而吉隆坡等多個城市的市面也人影疏落。

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馬來西亞自5月初採取局部封城措施，禁止所有社交活動，但仍允許經濟活動運作。但當地疫情持續惡化，政府預期6月才會增至每日8,000宗個案，上周五（5月28日）已提前突破大關。

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大馬首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）上周五召開國安特別會議後宣布，全國6月1日起實施全面封城，為期兩周。

除銀行、超市、餐飲業等 17 個提供必需品及服務的行業外，所有企業都要暫時停業。電子業、石油、天然氣等10多個製作業可維持運營，但限制上班人數只可維持6成，而且必須在每晚8點前下班。

當局仍實施以下多項限制措施：

  • 禁止跨區旅行；
  • 要求學校繼續網上授課；
  • 餐廳只可以提供外賣自取或速遞服務；
  • 每個家庭最多准兩人外出，在寓所10公里範圍内購買必需品；
  • 居民可在寓所附近慢跑，但禁止踩單車；

全國實施封城首日，各大城市的市面明顯較冷清。當局在全國設置約800個路障，警方會截查司機及乘客，檢查他們是否涉及違規外出。

由於大量民眾在穆斯林開齋節期間無視防疫限制返回家鄉，馬來西亞近期的感染率明顯急升。該國5月19日的每日新增確診首次突破6,000宗，10日內突破9,000宗大關。

大馬周二宣布，過去一日再增超過7,100宗確診個案，累計確診個案逼近58萬宗。衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）早前警告，國家仍未走出困境，幾乎每個州都湧現更具傳染性的變種病毒。

責任編輯：鄭錦玲

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