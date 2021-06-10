  • 30°C
香港時間 : 2021610日 (四) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房數據】華潤置地上月合同銷售額按年增18.2%　一文看清5月內房銷售數據（不斷更新）

股市 18:00 2021/06/10

分享：

一文看清5月內房銷售數據

內房股公布5月份銷售數據。富瑞引述克而瑞數據，該行追蹤的主要房企上月銷售按年增長18%，年初至今累增59%，預期6月份銷售表現可持續。但該行提醒，一二綫城市已出台更多調控政策，預期若土地市場持續火熱，第三季度房地產融資將會再收緊，短綫未見到有催化劑。本網以一文形式綜合各大內房股的5月份銷售數據，貨幣單位為人民幣。

重溫4月內房銷售數據，看【下一頁】

藍光發展大股東被金融機構強制減倉，穆迪下調展望至「負面」，看【下一頁】

綠地香港 （00337） 公布，首5個月累計合約銷售金額達137.21億元，按年增長33.8%；累計合同總建築面積大104.06萬平方米，按年增長15.7%；平均售價約每平方米13185元。

港龍中國地產 （06968） 5月份合同銷售金額約38.46億元，按年增長約30%。首5個月累計合同銷售金額約141.47億元，按年增長99%。

佳源國際 （02768） 5月份合同銷售金額約31.18億元，按年持平；合同銷售面積約28.85萬平方米，按年下降22%。首5月累計合同銷售金額126.76億元，按年上升63%；累計合同銷售面積約115.87萬平方米，按年增長42%。

華潤置地 （01109） 5月份合同銷售金額約250.9億元，按年增長18.2%；合同銷售建築面積約141.39萬平方米，按年增長11.2%。首5月累計合同銷售金額1260.9億元，按年增長59.5%；累計合同銷售建築面積為721.58萬平方米，按年增長58.9%。

龍光地產 （03380） 5月份合約銷售額約116億元，按年增長0.3%；合約銷售面積約85.8萬平方米，按年增長21.9%。首五個月合約銷售額為636億元，按年增長70.7%；合約銷售面積累計329.1萬平方米，按年增長36.2%。

弘陽地產 （01996） 5月的合約銷售金額為129.23億元，按年增45.9%，銷售面積為72萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,957元。首5個月累計合約銷售金額為396.1億元，按年增91.9%，累計銷售面積為235.3萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,835元。

龍湖 （00960） 5月單月實現合同銷售金額295億元，按年增33.4%，合同銷售面積174.4萬平方米。首5個月集團累計實現合同銷售金額1,118.3億元，按年增35.8%，合同銷售面積653.8萬平方米。

寶龍地產 （01238） 5月份合約銷售額達93.83億元，按年增長27.7%；合約銷售面積為57.59萬平方米，按年增長19%。首五個月累計合約銷售總額達212.5億元，按年增長100.4%；累計合約銷售面積達271.52萬平方米，按年增長97.1%。

保利置業 （00119） 首五個月累計合約銷售額約210億元，按年增長52.2%；累計合約銷售面積約110.2萬平方米，按年增長67%。

正榮地產 （06158） 5月份合約銷售金額為145.03億元，按年增長16.1%；合約銷售建築面積約為90.22萬平方米，按年增長8.6%；合約平均售價為每平方米16100元。首5個月累計合約銷售金額為692.1億元，按年增長69.3%；累計合約銷售建築面積約418.8萬平方米，按年增長56.4%；平均售價每平方米16500元。

中駿集團 （01966） 5月份總合同銷售金額約104.6億元，按年增長15%；合同銷售面積接近70.78萬平方米，按年增長29%；5月平均銷售價格為每平方米14778元。首5個月累計合同銷售金額為466.09億元，按年增長66%；累計合同銷售面積大286.76萬平方米，按年增長50%；期內平均銷售價格為每平方米16254元。

銀城國際 （01902） 5月的總合約銷售額約為27.3億元，按年增249%，合約建築面積約為19.2萬平方米及平均合約售 價約為每平方米14,205元。首5個月總合約銷售額約為127.4億元，按年增305%，合約總建築面積約為64萬平方米及平均合約售價約為每平方米19,900元。

新城發展 （01030） 5月集團實現合約銷售金額約242.21億元，按年增8.1%，合約銷售面積約218.68萬平方米。首5月累計合同銷售金額約946.39億元，按年增32.4%，累計銷售面積約903.8萬平方米。

越秀地產 （00123） 5月合同銷售金額約為80.91億元，按年下降約28%，實現合同銷售面積約為30.14萬平方米，按年下降約29%。首5個月累計合同銷售金額約408.43億元，按年上升約58%，累計合同銷售面積約148.00萬平方米，按年上升約47%，累計合同銷售金額約佔全年合同銷售目標1,122億元的36%。

時代中國 （01233） 5月合同銷售金額約為89.99億元，按年增19.7%，簽約建築面積約為46.8萬平方米。首5個月累計合同銷售金額約為372.84億元，按年增51.5%，簽約建築面積約為192.5萬平方米。

中海外（000688）指，5月中國海外系列公司的合約物業銷售金額約342.77億元，按年增加28.0%，相應的已售樓面面積約為176.08萬平方米，按年增加19%。首5個月中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約1,554.14億元，相應的累計已售樓面面積約767.57萬平方米，分別按年增加35.8%及22.4%。

中國海外宏洋 （00081） 5月實現合約銷售額101.03億元及合約銷售面積68.61萬平方米，分別按年增加96.4%及56%。首5個月累計合約銷售額 317.82億元及合約銷售面積232.47萬平方米，分別按年增加83.9%及55%。

世茂集團 （00813） 5月的合約銷售額約為290.5億元，合約銷售面積為163萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,823元。首5個月累計合約銷售總額約為1,217.9億元，合約銷售總面積為686.95萬平方米，按年分別上升52%及50%。截至5月底平均銷售價格為 每平方米17,730元。

陽光100中國 （02608） 5月合同銷售額約6.6億元（包含小股操盤項目2.25億元），對應合同銷售面積約6萬平方米。首5個月合同銷售額約18.11億元（包含小股操盤項目4.86億元），對應合同銷售面積約17.2萬平方米。

上坤地產 （06900） 首5個月累計合約銷售金額約為126億元，合約銷售面積約96.3萬平方米，合約平均銷售價約13,080元平方米。

中國金茂 （00817） 5月簽約銷售金額233.2億元，按年增15.8%，簽約銷售建築面積約119.4萬平方米。首5個月，集團累計取得簽約銷售金額共計1101.5億元，按年增68.9%，以及累計簽約銷售建築面積約660.9萬平方米，已錄得已認購（未簽約）物業銷售金額共計56.32億元。

旭輝 （00884） 5月合同銷售金額約269億元，按年增33.2%，合同銷售面積約159.18萬平方米，合同銷售均價約16,900元平方米。首5個月累計合同銷售金額約1,100.6億元，按年增97.9%，合同銷售面積約649.47萬平方米，合同銷售均價約16,900元平方米。

萬科 （02202） 5月實現合同銷售面積382.7萬平方米，合同銷售金額575.6億元，按年跌6.1%。首5個月公司累計實現合同銷售面積1,795.6萬平方米，合同銷售金額2,868.1億元，按年增16.1%。

首創置業 （02868） 5月實現簽約面積約29.3萬平方米；簽約金額約54.7億元。截至5月底，公司累計實現簽約面積約142.2萬平方米，累計簽約金額約305.9億元，按年增長55.7%，簽約均價2.2萬元平方米。截至5月底，公司尚有認購未換簽金額約23.2億元正在辦理換簽手續。

德信中國 （02019） 5月實現合約銷售金額約78.8億元，合約銷售面積約42.7萬平方米。首5個月實現累計合約銷售金額約337.1億元，累計合約銷售面積約165.4萬平方米。

美的置業 （03990） 首5個月合同銷售金額約691.3億元，而相應的已售建築面積約578.2萬平方米。

金地商置 （00535） 5月的合約銷售總額約79.2億元，而期內合約銷售總面積約33.82萬平方米，銷售均價為每平方米約23,400元。首5個月累計合約銷售總額約319.3億元，而累計銷售總面積約142.64萬平方米。

禹洲集團 （01628） 5月份的合約銷售金額為103.73億元，銷售面積為58.4萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,757元。首5個月實現累計銷售金額為416.94億元，累計銷售面積為231.3萬平方米，平均銷售價格為每平方米18,026元。另外，截至2021年5月31日， 集團累計的認購未簽約金額約為8.22億元。

碧桂園 （02007） 5月單月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約573.8億元，按年增2.3%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約651萬平方米。

力高集團 （01622） 首5個月實現的合約銷售約為178.22億元，建築面積約199.27萬平方米。

中國奧園 （03883） 5月物業合同銷售額約115.1億元，按年增長12%。首5個月物業合同銷售額累計約525.7億元，按年增長58%。

融信中國 （03301） 5月總合約銷售額約為139.4億元，按年增9.1%，合約建築面積約為61.4萬平方米，平均合約售價約為每平方米22,719元。首5個月總合約銷售額約681.2億元，按年增67.3%，總合約建築面積約為331.5萬4平方米，平均合約售價約為每平方米20,550元。

景瑞控股 （01862） 5月的合約簽約銷售額約29.03億元，按年增62.9%，合同銷售面積約為13.7萬平方米，合同銷售均價約21,193元平方米。首5個月累計合約簽約銷售額約為152.96億元，按年增1.8倍，合同銷售面積約為77.9萬平方米，合同銷售均價約19.644元平方米。

花樣年 （01777） 5月銷售額為約59.78億元，按年增56.9%，相應已售建築面積為約43.4萬平方米，平均售價為每平方米約13,783元。首5個月集團已累積的銷售額為約219.06億元，按年增90.4%，相應已售建築面積為約131.5萬平方米 ，平均售價為每平方米約16,657元。

佳兆業 （01638） 5月份錄得約118億元的合約銷售，按年增加約30.4%，合約建築面積約為73.7萬平方米，按年增加約22.1%。首5個月的總合約銷售約539.79億元，總合約建築面積約為327.3萬平方米，分別按年增約99.5%及99.1%。

金輝控股 （09993） 5月合約銷售金額約106.6億元， 按年增38.3%，合約銷售面積約為53.4萬平方米，合約平均售價約為每平方米20,000元。首5個月累計合約銷售金額約為447.8億元，按年增70.2%，合約銷售面積約為261.1萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,200元。

合景泰富 （01813） 5月預售額為113.01億元，較去年同期相比增加23.5%，預售建築面積約為63.6萬平方米，較去年同期相比增加25%。

中國恒大 （03333） 5月份物業實現合約銷售金額638.6億元，較去年同期增長6%，合約銷售面積781.7萬平方米，按年增22.8%，月內實現銷售回款518.1億元。首5個月集團物業累計實現合約銷售金額2,851.6億元，較去年同期增長4.5%，合約銷售面積3,383.3萬平方米，按年增長12.5%，累計實現銷售回款2,507.4億元，按年增長6.1%。

當代置業 （01107） 5月合約銷售額約41.5億元，按年增23.9%，其中物業合約銷售額約41億元，車位合約銷售額約4610萬元，物業合約銷售面積約37.4萬平方米，銷售均價每平方米約10,966元。首5個月團合約銷售額約170.3億元，按年升62.7%，其中物業合約銷售額168.9億元，物業合約銷售面積約165.2萬平方米，銷售均價每平方米約10,224元。

富力 （02777） 5月總銷售收入共約122.1 億元，按月升26%，按年升8%，銷售面積達約90.92萬平方米，按月升25%，按年跌3%。首5個月累計總銷售收入約524.7億元，按年升34%，銷售面積達約395萬平方米，按年升20%。

相關文章：【債務違約】內地企業首季違約金額1178億元創新高　內房企業成重災區

【高息股】內房股息率有幾高？　平均5厘至9厘、14厘都有

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

港股 港龍中國地產（06968） 美的置業（03990） 中國金茂（00817） 世茂集團（00813） 金地商置（00535） 綠地香港（00337） 越秀地產（00123） 華潤置地（01109） 碧桂園（02007）

上一篇文章

【股票推介】石Sir今日推介股票表現速睇

下一篇文章

鱷魚恤：LACOSTE分銷協議可能終止 貢獻收入約兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）