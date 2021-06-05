【內房數據】新城發展上月合同銷售按年升8%　一文看清5月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清5月內房銷售數據

內房股公布5月份銷售數據。富瑞引述克而瑞數據，該行追蹤的主要房企上月銷售按年增長18%，年初至今累增59%，預期6月份銷售表現可持續。但該行提醒，一二綫城市已出台更多調控政策，預期若土地市場持續火熱，第三季度房地產融資將會再收緊，短綫未見到有催化劑。本網以一文形式綜合各大內房股的5月份銷售數據，貨幣單位為人民幣。

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新城發展 （01030） 5月集團實現合約銷售金額約242.21億元，按年增8.1%，合約銷售面積約218.68萬平方米。首5月累計合同銷售金額約946.39億元，按年增32.4%，累計銷售面積約903.8萬平方米。

越秀地產 （00123） 5月合同銷售金額約為80.91億元，按年下降約28%，實現合同銷售面積約為30.14萬平方米，按年下降約29%。首5個月累計合同銷售金額約408.43億元，按年上升約58%，累計合同銷售面積約148.00萬平方米，按年上升約47%，累計合同銷售金額約佔全年合同銷售目標1,122億元的36%。

時代中國 （01233） 5月合同銷售金額約為89.99億元，按年增19.7%，簽約建築面積約為46.8萬平方米。首5個月累計合同銷售金額約為372.84億元，按年增51.5%，簽約建築面積約為192.5萬平方米。

中海外（000688）指，5月中國海外系列公司的合約物業銷售金額約342.77億元，按年增加28.0%，相應的已售樓面面積約為176.08萬平方米，按年增加19%。首5個月中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約1,554.14億元，相應的累計已售樓面面積約767.57萬平方米，分別按年增加35.8%及22.4%。

中國海外宏洋 （00081） 5月實現合約銷售額101.03億元及合約銷售面積68.61萬平方米，分別按年增加96.4%及56%。首5個月累計合約銷售額 317.82億元及合約銷售面積232.47萬平方米，分別按年增加83.9%及55%。

世茂集團 （00813） 5月的合約銷售額約為290.5億元，合約銷售面積為163萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,823元。首5個月累計合約銷售總額約為1,217.9億元，合約銷售總面積為686.95萬平方米，按年分別上升52%及50%。截至5月底平均銷售價格為 每平方米17,730元。

陽光100中國 （02608） 5月合同銷售額約6.6億元（包含小股操盤項目2.25億元），對應合同銷售面積約6萬平方米。首5個月合同銷售額約18.11億元（包含小股操盤項目4.86億元），對應合同銷售面積約17.2萬平方米。

上坤地產 （06900） 首5個月累計合約銷售金額約為126億元，合約銷售面積約96.3萬平方米，合約平均銷售價約13,080元平方米。

中國金茂 （00817） 5月簽約銷售金額233.2億元，按年增15.8%，簽約銷售建築面積約119.4萬平方米。首5個月，集團累計取得簽約銷售金額共計1101.5億元，按年增68.9%，以及累計簽約銷售建築面積約660.9萬平方米，已錄得已認購（未簽約）物業銷售金額共計56.32億元。

旭輝 （00884） 5月合同銷售金額約269億元，按年增33.2%，合同銷售面積約159.18萬平方米，合同銷售均價約16,900元平方米。首5個月累計合同銷售金額約1,100.6億元，按年增97.9%，合同銷售面積約649.47萬平方米，合同銷售均價約16,900元平方米。

萬科 （02202） 5月實現合同銷售面積382.7萬平方米，合同銷售金額575.6億元，按年跌6.1%。首5個月公司累計實現合同銷售面積1,795.6萬平方米，合同銷售金額2,868.1億元，按年增16.1%。

首創置業 （02868） 5月實現簽約面積約29.3萬平方米；簽約金額約54.7億元。截至5月底，公司累計實現簽約面積約142.2萬平方米，累計簽約金額約305.9億元，按年增長55.7%，簽約均價2.2萬元平方米。截至5月底，公司尚有認購未換簽金額約23.2億元正在辦理換簽手續。

德信中國 （02019） 5月實現合約銷售金額約78.8億元，合約銷售面積約42.7萬平方米。首5個月實現累計合約銷售金額約337.1億元，累計合約銷售面積約165.4萬平方米。

美的置業 （03990） 首5個月合同銷售金額約691.3億元，而相應的已售建築面積約578.2萬平方米。

金地商置 （00535） 5月的合約銷售總額約79.2億元，而期內合約銷售總面積約33.82萬平方米，銷售均價為每平方米約23,400元。首5個月累計合約銷售總額約319.3億元，而累計銷售總面積約142.64萬平方米。

禹洲集團 （01628） 5月份的合約銷售金額為103.73億元，銷售面積為58.4萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,757元。首5個月實現累計銷售金額為416.94億元，累計銷售面積為231.3萬平方米，平均銷售價格為每平方米18,026元。另外，截至2021年5月31日， 集團累計的認購未簽約金額約為8.22億元。

碧桂園 （02007） 5月單月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約573.8億元，按年增2.3%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約651萬平方米。

力高集團 （01622） 首5個月實現的合約銷售約為178.22億元，建築面積約199.27萬平方米。

中國奧園 （03883） 5月物業合同銷售額約115.1億元，按年增長12%。首5個月物業合同銷售額累計約525.7億元，按年增長58%。

融信中國 （03301） 5月總合約銷售額約為139.4億元，按年增9.1%，合約建築面積約為61.4萬平方米，平均合約售價約為每平方米22,719元。首5個月總合約銷售額約681.2億元，按年增67.3%，總合約建築面積約為331.5萬4平方米，平均合約售價約為每平方米20,550元。

景瑞控股 （01862） 5月的合約簽約銷售額約29.03億元，按年增62.9%，合同銷售面積約為13.7萬平方米，合同銷售均價約21,193元平方米。首5個月累計合約簽約銷售額約為152.96億元，按年增1.8倍，合同銷售面積約為77.9萬平方米，合同銷售均價約19.644元平方米。

花樣年 （01777） 5月銷售額為約59.78億元，按年增56.9%，相應已售建築面積為約43.4萬平方米，平均售價為每平方米約13,783元。首5個月集團已累積的銷售額為約219.06億元，按年增90.4%，相應已售建築面積為約131.5萬平方米 ，平均售價為每平方米約16,657元。

佳兆業 （01638） 5月份錄得約118億元的合約銷售，按年增加約30.4%，合約建築面積約為73.7萬平方米，按年增加約22.1%。首5個月的總合約銷售約539.79億元，總合約建築面積約為327.3萬平方米，分別按年增約99.5%及99.1%。

金輝控股 （09993） 5月合約銷售金額約106.6億元， 按年增38.3%，合約銷售面積約為53.4萬平方米，合約平均售價約為每平方米20,000元。首5個月累計合約銷售金額約為447.8億元，按年增70.2%，合約銷售面積約為261.1萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,200元。

合景泰富 （01813） 5月預售額為113.01億元，較去年同期相比增加23.5%，預售建築面積約為63.6萬平方米，較去年同期相比增加25%。

中國恒大 （03333） 5月份物業實現合約銷售金額638.6億元，較去年同期增長6%，合約銷售面積781.7萬平方米，按年增22.8%，月內實現銷售回款518.1億元。首5個月集團物業累計實現合約銷售金額2,851.6億元，較去年同期增長4.5%，合約銷售面積3,383.3萬平方米，按年增長12.5%，累計實現銷售回款2,507.4億元，按年增長6.1%。

當代置業 （01107） 5月合約銷售額約41.5億元，按年增23.9%，其中物業合約銷售額約41億元，車位合約銷售額約4610萬元，物業合約銷售面積約37.4萬平方米，銷售均價每平方米約10,966元。首5個月團合約銷售額約170.3億元，按年升62.7%，其中物業合約銷售額168.9億元，物業合約銷售面積約165.2萬平方米，銷售均價每平方米約10,224元。

富力 （02777） 5月總銷售收入共約122.1 億元，按月升26%，按年升8%，銷售面積達約90.92萬平方米，按月升25%，按年跌3%。首5個月累計總銷售收入約524.7億元，按年升34%，銷售面積達約395萬平方米，按年升20%。

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編輯：袁諾曦