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【內房數據】合景泰富上月預售額按年增逾23%　一文看清5月內房銷售數據（不斷更新）

股市 17:53 2021/06/01

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一文看清5月內房銷售數據

內房股公布5月份銷售數據。富瑞引述克而瑞數據，該行追蹤的主要房企上月銷售按年增長18%，年初至今累增59%，預期6月份銷售表現可持續。但該行提醒，一二綫城市已出台更多調控政策，預期若土地市場持續火熱，第三季度房地產融資將會再收緊，短綫未見到有催化劑。本網以一文形式綜合各大內房股的5月份銷售數據，貨幣單位為人民幣。

重溫4月內房銷售數據，看【下一頁】

藍光發展大股東被金融機構強制減倉，穆迪下調展望至「負面」，看【下一頁】

合景泰富 （01813） 5月預售額為113.01億元，較去年同期相比增加23.5%，預售建築面積約為63.6萬平方米，較去年同期相比增加25%。

中國恒大 （03333） 5月份物業實現合約銷售金額638.6億元，較去年同期增長6%，合約銷售面積781.7萬平方米，按年增22.8%，月內實現銷售回款518.1億元。首5個月集團物業累計實現合約銷售金額2,851.6億元，較去年同期增長4.5%，合約銷售面積3,383.3萬平方米，按年增長12.5%，累計實現銷售回款2,507.4億元，按年增長6.1%。

當代置業 （01107） 5月合約銷售額約41.5億元，按年增23.9%，其中物業合約銷售額約41億元，車位合約銷售額約4610萬元，物業合約銷售面積約37.4萬平方米，銷售均價每平方米約10,966元。首5個月團合約銷售額約170.3億元，按年升62.7%，其中物業合約銷售額168.9億元，物業合約銷售面積約165.2萬平方米，銷售均價每平方米約10,224元。

富力 （02777） 5月總銷售收入共約122.1 億元，按月升26%，按年升8%，銷售面積達約90.92萬平方米，按月升25%，按年跌3%。首5個月累計總銷售收入約524.7億元，按年升34%，銷售面積達約395萬平方米，按年升20%。

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編輯：袁諾曦

港股 秦港股份（03369） 合景泰富 中國恒大（03333） 當代置業（01107）

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