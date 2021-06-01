【大行報告】里昂指飛鶴為內地三孩概念股首選　H&H、雅士利則成黑馬選擇

里昂發表報告表示，對於內地落實推行三孩政策，認為會刺激2022年的生育率，惟若缺乏其他政策支持，長線利好作用有限。不過會議亦強調了一些該行認為可以長期激發生育意願的高層次指導方針，包括降低教育成本、加強產假和生育保險相關政策、提高住房和稅收支持等。

該行指，於投資層面上，上述消息有助帶動相關股短期投資氣氛，當中飛鶴(06186) 成內地三孩概念股首選，予「買入」評級及目標價30元；而H&H(01112)和雅士利(01230)則屬黑馬之選，予「買入」評級，目標價分別為50元及1.7元。

大行對中國飛鶴評級及目標價：

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