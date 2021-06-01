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【大灣區就業】華潤燃氣請市場代表 月薪1.8萬元至2萬元 主要做啲咩

理財智慧 17:49 2021/06/01

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經濟不景氣，求職不一定限制在香港，可能在內地某些職業更適合你。華潤燃氣有限公司請市場代表，月薪18000元至20000元，主要負責新會、鶴山片區市場的調查和研究，擁有學士學位即可申請。與此同時，職位亦有婚假及年終獎金。每週工作5天，由星期一至五上午9時至下午5時半。職位是大灣區青年就業計劃下的空缺。持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。

【特殊職業】懲教署請工藝導師(金工) 月薪3.4萬元至5.9萬元 職責又如何 【下一頁

【政府工略】海事處請海事主任 月薪7萬至11萬 究竟咩人合資格申請 【下一頁

詳情如下：

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申請須知：求職者可電郵(fengqingqing8@crcgas.com)履歷表給華潤燃氣有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與馮小姐(Email)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

香港 大學 大灣區 就業
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